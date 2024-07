Kanye West jest w związku z Biancą Censori, która ma ogromne parcie na szkło. To skłania ją do tego, że coraz częściej dość odważnie pokazuje się przed papparazzi. Wcześniej był związany z Kim Kardashian, z którą ma córkę North.

Tutaj również nie obeszło się bez kontrowersji, bowiem występ 11-letniej dziewczynki w musicalu "Króla Lwa" spotkał się z krytyką całego świata. Okazało się, że North nie umie śpiewać, a dzięki sławie rodziców wygryzła wszystkie utalentowane dzieci, biorące udział w castingu do przedstawienia.

Reklama

Sam Kanye nie raz wywoływał skrajne emocje swoim zachowaniem i niespotykanymi poglądami. Niegdyś wyrażał swoje pozytywne odczucia wobec Putina, a parę dni temu pojawił się w Rosji.

Kanye West pozwany za nieludzkie traktowanie pracowników

Raper i jego współpracownik Milo Yiannopoulos zostali pozwani przez pracowników, którzy działali przy powstawaniu aplikacji YZYVSN. Byli to międzynarodowi programiści, wśród których znajdowały się także osoby małoletnie (poniżej 14 roku życia).

"Kanye West stworzył aplikację promującą swoją muzykę w skandalicznych warunkach pracy, podczas gdy jego żona, Bianca Censori, wysyłała pracownikom filmy dla dorosłych, do których mieli dostęp nieletni" - czytamy w pozwie na łamach portalu TMZ.

Ye i Yiannopoulos dopuścili się "okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania". Mieli także często ich obrażać zależnie od ich wieku, rasy, płci, orientacji seksualnej i pochodzenia. Co więcej, niektórych dzielili na "niewolników" i "nowych niewolników". Pracowali zdalnie, jednak często zmuszano ich do robienia nadgodzin, nawet w środku nocy, za co nie dostali wynagrodzenia.

Programiści mieli otrzymać 120 tysięcy dolarów po ukończeniu aplikacji według dokumentów. Jednak musieli zgodzić się na trudne warunki pracy. Teraz domagają się odszkodowania za niezapłacone nadgodziny oraz cierpienia, jakiego doznali.

Natomiast Bianca Censori została oskarżona za wysyłanie filmów dla dorosłych, również nieletnim pracownikom. Para nie odniosła się jeszcze do zarzutów.