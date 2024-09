"Rolling Stone" to magazyn, który może poszczycić się wielkim uznaniem. Choć gazety pojawiają się raz w miesiącu, na specjalnej stronie internetowej można na bieżąco odnajdywać najważniejsze informacje z muzycznego świata. Co jakiś czas pojawiają się także popularne zestawienia, w których redaktorzy wybierają m.in. najlepsze utwory czy albumy. Tym razem padło na najlepszych gitarzystów i gitarzystki.

"Te rankingi są jednak bardzo wątpliwe", "Rolling Stone - wstyd!", "Mark Knopfler na 96. miejscu to moje największe zastrzeżenie, jak to się stało?", "Nie ma żadnego logicznego powodu, dla którego te listy powinny się tak bardzo zmieniać z roku na rok. Połowa osób, które się na nich znajdują, nie gra już aktywnie ani nie wydaje nowej muzyki", "Ta lista to żenada. Joni Mitchell w pierwszej dziesiątce gitarzystów wszech czasów? Przepraszam, ale nie", "Kurt Cobain nawet nie powinien się znaleźć w pobliżu listy najlepszych gitarzystów", "Wygląda na to, że nadal nikt nie gra na gitarze w Rolling Stones Magazine... Głupia, bezsensowna lista" - pisali oburzeni internauci.