"Nirwana Kory" to jest sto procent Kory w Korze, sama Kora i tylko Kora. To przypadek, choć może zadziałała tu jednak jakaś "hoża mojra", bo jest to ósmy utwór na płycie "Kora ∞", zbudowany z ośmiu utworów Maanamu, a wiemy jak wiele ósemek było ważnych w życiu i po śmierci artystki.

Premiera albumu "Kora ∞" jest zaplanowana na 31 sierpnia tego roku. Ukaże się nakładem wydawnictwa Agora Muzyka.

"Nirvana Kory" w czwartą rocznicę śmierci

Do utworu powstał teledysk w oparciu o nigdy niepublikowane prywatne nagrania wideo z wakacji w meksykańskim Cancun w latach 90. z archiwum domowego Kamila Sipowicza. Autorem klipu jest Paweł Bownik.

Michał Pepol jest wiolonczelistą, współzałożycielem Royal String Quartet, producentem, autorem muzyki teatralnej i wielkim fanem Kory. Tworząc utwór skorzystał z prywatnych nigdy nie wydanych materiałów fonograficznych Kory Jackowskiej i przepuścił je przez własną muzyczną wyobraźnię.

Kim była Kora?

Kora była jedną z najważniejszych polskich wokalistek działających w muzyce rozrywkowej ( posłuchaj! ), ikoną polskiego rocka, autorką tekstów, producentką i osobowością telewizyjną (przez 11 edycji zasiadała w jury muzycznego show Polsatu "Must Be The Music. Tylko muzyka").

Wokalistka grupy Maanam ( posłuchaj! ) od 2013 roku zmagała się z chorobą nowotworową (rak jajnika). Kora, czyli Olga Sipowicz (po pierwszym mężu Jackowska), zmarła 28 lipca 2018 r. w Bliżowie. Informację o śmierci przekazał jej mąż, Kamil Sipowicz.

Niepublikowane zdjęcia Kory ujrzały światło dzienne. Kiedy je zrobiono? 1 / 6 Film "Czuję się świetnie" przedstawia trasę koncertową zespołu Maanam latem 1983 roku. Jego reżyserem był Waldemar Szarek. Źródło: Getty Images Autor: Krzysztof Wellman/Afa Pixx udostępnij

"Wielka artystka, piosenkarka, poetka, malarka. Wyjątkowa kobieta, żona, matka, siostra, babcia, przyjaciółka. Ikona wolności. Zawsze bezkompromisowa w dążeniu do prawdy. Zaangażowana w ruch hipisowski, w działalność pierwszej Solidarności, w budowę demokracji i ruchy kobiece. Kora tworzyła pewną epokę, która wraz z jej odejściem kończy się" - tak wokalistkę Maanamu zapamiętali jej bliscy.

