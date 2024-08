Krzysztof "K.A.S.A." Kasowski rozpoczął karierę muzyczną w 1990 roku, kiedy założył grupę Zespół Downa, z którą rok później wziął udział w eliminacjach do Jarocin Festiwalu, jednak bezskutecznie.

Solowo zadebiutował w 1996 roku i podpisał kontrakt z BMG POLAND, przyjmując pseudonim "KASA". Wówczas wydał pierwszy album "Reklama", a w teledysku do tytułowej piosenki zagrała Agnieszka Włodarczyk.

W ciągu następnych dwóch lat również nie próżnował, gdyż na rynku muzycznym pojawiły się płyty "Prezes kuli ziemskiej" i "No. 3", na której pojawił się hit "Wszyscy kochają kasę". Wydał także utwory "Być tu i teraz" i "Noc za ścianą" z Andrzejem Piasecznym oraz grupą M.A.F.I.A.

W 2000 roku ukazał się krążek "Maczo" nagrany z Mariachi Los Amigos, mający być parodią muzyki latynoskiej. Nie da się ukryć, że tytułowy singiel został flagowym utworem KASY. Ten album oraz "No. 3" przyniosły mu nominacje do nagrody Fryderyk w kategoriach "Album roku - dance & techno" (później: "Album Roku - Dance/Techno/Elektronika").

Po korzystaniu ze swojego "pięć minut", następne albumy Kasowskiego przeszły bez echa. W latach 2002-2007 ukazały się: "Za Friko", "Neuromantic", "Pol-ska" i "Wszystko od nova". Dopiero płyta "Born in the PRL", zawierająca piosenkę "Piękniejsza" przywróciła jego nazwisko na krajowe radiostacje. Mimo to, wydawnictwo nie przywróciło mu rozgłosu na taką skalę po ukazaniu się "Maczo".

W 2009 roku Kasowski wypowiedział się na temat jego wykształcenia. Okazuje się, że ukończenie samej szkoły podstawowej w zupełności mu wystarcza. Edukację rzucił w trzeciej klasie liceum.

"Mam tylko podstawówkę. Zatrzymałem się na trzeciej klasie i nie chciałem już wrócić. Ale radzę sobie. Okazało się, że szkolna wiedza nie jest mi do niczego potrzebna. Nauczyłem się nic nie robić, a żyję na niezłym poziomie. I, co najważniejsze, nie mam żadnego kredytu. A to już sukces" - mówił w rozmowie z pismem "Świat&Ludzie".

Krzysztof "KASA" Kasowski wydał pięć książek

Po 2010 roku zdecydowanie zmalała jego popularność, a na rynku premierę miało pięć krążków. Jednocześnie poświęcił się pisaniu książek. Pierwsza ukazała się dwa lata później pt. "Kontrakt", kolejne cztery wydał w latach 2020-2023. W wywiadach głównie wypowiadał się o powieści "Upadek Króla Rapu". Na jego mobilizację w pisaniu najbardziej wpłynęła pandemia.

"Pierwszy lockdown to była całkowita blokada muzyczna. Natomiast wróciłem do książki, którą wymyśliłem już 7 lat temu. Przez wyjazdy i koncerty nie za bardzo mi to szło. W czasie lockdownu skończyłem ją już w pierwszym miesiącu. Teraz z kolei gram, komponuje" - mówił o wspomnianej książce, którą opublikował pod koniec 2020 roku.

Opowiada ona o życiu bez portali społecznościowych, telefonów oraz internetu, gdzie najbardziej liczą się relacje międzyludzkie, a na świecie panuje ogromny kryzys ekonomiczny. Zaś tytuł wziął się z upadku Kasowskiego w 1991 roku, gdy zrezygnował z czystego rapu i zaczął eksperymentować z nim wplątując reggae oraz funk.

"Po ostatnim koncercie, gdy zaczęto we mnie rzucać czymś, zacząłem schodzić bokiem w ruinach zamku. Spadłem, złamałem sobie rękę, przez co długo nie mogłem grać na pianinie. To był prawdziwy upadek i porzuciłem rap. Stwierdziłem, że nigdy rap się w Polsce nie przyjmie, a chwilę później poznałem Liroya i on był prawdziwym raperem. Ja stwierdziłem, że zmienię kierunek na reggae" - relacjonował swoją decyzję w jednym z wywiadów.

Później w ramach literackiej działalności wydał kolejno: "Wielki Comeback", "Le Grand Tour" i "Breakdown".

"Nie byłem w stanie wrócić"

W 2015 roku Polacy w większości zapomnieli o Kasowskim. Jednak piosenkarz niezależnie tworzył, co jakiś czas koncertując, m.in. z zespołem The CzadMakers. Niedługo później okazało się, że nie planuje on wracać na szczyt przez wypalenie się przy współpracy z wielką wytwórnią muzyczną.

"40 utworów, w większości nowych, w ciągu pięciu lat, to jest dosyć dużo. Przestałem mieć pomysły na komercyjne rzeczy. Wypaliłem się. Nie ma powodu, dla którego miałbym być teraz sławny. Ja już to mam za sobą" - ujawnił w programie "Uwaga! TVN".

"Czasem nie ma się ochoty na współpracę z kimś, ale to firma płaci i wymaga. Ja się nasyciłem tą wolnością po piosence 'Maczo' i pomyślałem, że może tego nie potrzebuję. Później okazało się, że te firmy jednak po coś są i na tym polega ten duży show biznes. Tak naprawdę nie byłem już w stanie wrócić. Nie miałem jakiejś propozycji, ale też determinacji. Stało się, jak się stało i jestem takim niezależnym wykonawcą gdzieś tam w tle" - tłumaczył.

Zaskakujący był udział KASY w 2019 roku w programie Polsatu "Śpiewajmy razem. All Together Now".

W następnych latach poza wydaniem książek, poczęstował nas nowościami singlowymi, m.in. "Na pół", "Tak jak każdy z nas", "Dni Gorące" z Olą Szwed, "Tak było i jest" z Norbim. Kasowski prężnie działa także na swoim YouTube, gdzie przez pewien czas publikował covery popularnych polskich przebojów, vlogi koncertowe, a teraz także specjalne wersje swoich starszych utworów. Aktualnie występuje okazjonalnie, często gościnnie.

"Chciałem zrobić sobie przerwę na dwa lub trzy lata, a wyszło tak, że to już jest ponad 20 lat" - tłumaczył w 2022 roku zmalenie swojej popularności w Programie 1 Polskiego Radia.

Wygląda na to, że nie możemy spodziewać się powrotu KASY do wielkich rozgłośni radiowych i na krajowy rynek. Mimo to, aktualnie posiada na swoim Spotify aż 150 tysięcy słuchaczy miesięcznie.

KASA o swojej przeszłości: "Nie wiedziałem, jak trafiałem do domu"

W międzyczasie wyznał, że był uzależniony od różnych używek i alkoholu. Był częstym gościem wszelkich barów, przez co zaczął tracić kontrolę.

"Pandemia uświadomiła mi, że miałem problem z przychodzeniem do domu. Po prostu nie wiedziałem, jak trafiałem do domu. Tak dużo wychodziłem i okazało się, że nadużywając różnych środków dostępnych w barze. Gdzieś tam zacząłem tracić kontrolę i dobrze, że była ta pandemia, bo się zacząłem zastanawiać, po co mam wychodzić i przestałem wychodzić na eventy itd" - wyznał w Jastrząb Post

Okazuje się, że taki był styl życia wielu osobistości z branży muzycznej. Z problemu wyleczył go "lockdown" pandemiczny, przez co przestał zgadzać się na tego typu wyjścia.

"To nie był tylko mój problem. Taki styl życia. Ta przerwa pandemiczna mi zrobiła dobrze, bo od tych kilkunastu lat, mieszkając tu w Warszawie, wychodziłem, oczywiście nie sam i tak sobie chodziliśmy, a ja przestałem. Oni do mnie piszą, abym gdzieś wyszedł, a ja... po prostu nie chcę. Oczywiście prywatnie się jak najbardziej spotykam, ale to jest taka moja właśnie domena, że staram się mniej bywać i wybierać imprezy muzyczne. A ponieważ nie ma imprez muzycznych, albo bardzo mało, więc nie wychodzę" - podsumował.

