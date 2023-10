Wygląda na to, że Prawo i Sprawiedliwość pomimo procentowego zwycięstwa w wyborach parlamentarnych 2023, straci parlamentarną większość. Podczas wieczorów wyborczych we wszystkich stacjach telewizyjnych spotykali się politycy różnych opcji, którzy dyskutowali nad możliwym scenariuszami przyszłości dla Polski.

Jednym z gości wieczoru wyborczego TVP był Marek Sawicki. Polityk PSL i były minister rolnictwa i rozwoju wsi (2007-2012; 2014-2015) zaskoczył zgromadzonych w studio konkurentów politycznych, ale także widzów. W trakcie wypowiedzi polityk PiS Joanny Lichockiej przerwał jej nieoczekiwanie wykonując refren piosenki Mieczysława Fogga , "Ta ostatnia niedziela".

Choć zgromadzeni w studiu politycy starali się nie zwracać na to zachowanie uwagi, to w końcu sama posłanka zareagowała na radosne zachowanie Sawickiego. "No, zaczynamy już śpiewać" - skomentowała z uśmiechem. "Ta ostatnia niedziela, jutro się pakujemy!" - odparł z rozbrajającą szczerością polityk PSL.

Zobacz nagranie!