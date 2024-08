Wspólnie nagrali wielki polski hit. Zdradził, jaka naprawdę jest Edyta Górniak

Za muzykę do "Dumki na dwa serca", podobnie zresztą jak za muzykę do całego filmu, odpowiadał Krzesimir Dębski . Ta kompozycja przyniosła mu Fryderyka w kategorii "kompozytor roku" oraz statuetkę Philip Award.

Tekst napisał Jacek Cygan , natomiast ofertę zaśpiewania w duecie przyjęli Edyta Górniak i Mietek Szcześniak . Początkowo utwór napisany był na jeden głos i twórcy chcieli, by zaśpiewała go Izabella Scorupco , odtwórczyni roli Heleny, jednak ta odrzuciła propozycję.

Choć efekt był spektakularny, to okazuje się, że między duetem Górniak-Szcześniak miało iskrzyć od emocji i to niekoniecznie pozytywnych. Wokaliści nagrywali swoje partie osobno, przez co szybko powstały plotki o tym, że są ze sobą skłóceni. Jak było naprawdę?