Woodstock 50 odwołany? Oświadczenie producentów festiwalu

Producenci festiwalu Woodstock 50 wystosowali oświadczenie, w którym czytamy, że planowana impreza z okazji 50. rocznicy legendarnego Woodstock, została odwołana. Gwiazdami sierpniowego Woodstock 50 mieli być m.in. Jay-Z, The Killers i Dead & Company.

Oryginalny festiwal zorganizowany na farmie należącej do Maxa Yasgura w Bethel w stanie Nowy Jork przeszedł do historii muzyki. Przez trzy dni sierpnia w 1969 r. ok. 400 tys. osób bawiło się w rytm przewodniego hasła "Peace, Love & Happiness" (pokój, miłość i szczęście).

Organizatorzy zapowiadali, że Woodstock 50 będzie "ponadpokoleniowym wydarzeniem", które obejmie m.in. koncerty "znaczących artystów" łączących gatunki i dekady. Imprezę zaplanowano w dniach 16-18 sierpnia na torze Watkins Glen w stanie Nowy Jork, który może pomieścić ok. 600 tysięcy fanów. To ok. 250 km od miejsca oryginalnego festiwalu Woodstock.

Nową odsłonę miał nadzorować Michael Lang, jeden z organizatorów Woodstock 1969. W rozmowie z "Rolling Stone" zapowiadał, że zaprosi ponad 40 wykonawców reprezentujących m.in. hip hop, rock i pop. Wśród nich mają być także ci, którzy wystąpili na scenie 50 lat wcześniej.



Głównymi gwiazdami Woodstock 50 zostali ogłoszeni Jay-Z, The Killers i Dead & Company. Na scenie mieli pojawić się także m.in. Chance the Rapper, the Black Keys, Robert Plant, Halsey, Imagine Dragons i Miley Cyrus.



Z oryginalnego Woodstocku zostali zaproszeni Dead & Company, John Fogerty, Santana, John Sebastian, Country Joe Mcdonald, Canned Heat i Hot Tuna.

Teraz okazuje się, że impreza jest poważnie zagrożona lub wręcz odwołana. Organizacja Dentsu Aegis Network stojąca za produkcją festiwalu ogłosiła, że się on nie odbędzie.

"Pomimo naszego zaangażowania, nie wierzymy, że produkcja festiwalu może stworzyć wydarzenie godne miana Woodstocku, a także zabezpieczyć zdrowie i bezpieczeństwo artystów, partnerów i uczestników. Dentsu Aegis Network's Amplifi Live, partner Woodstock 50, zdecydował o odwołaniu festiwalu. Choć to bardzo trudne, wierzymy, że to najbardziej rozsądna decyzja dla wszystkich zaangażowanych stron" - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Innego zdania jest wspomniany Michael Lang, który apeluje do fanów, by nie tracili nadziei.

"Woodstock 50 gwałtownie zaprzecza, że festiwal został odwołany, a rozwiązania są poszukiwane" - przekonuje Lang, twierdząc, że to "tylko plotki", które przyciąga "trwający 50 lat fenomen Woodstocku".



Tymczasem sprzedaż biletów na imprezę została wstrzymana, a decyzję o wycofaniu się ogłosił zespół The Black Keys.

W 1969 r. dla wielotysięcznej publiczności wystąpili m.in. Joan Baez, Santana, Janis Joplin, The Grateful Dead, The Who i Jimi Hendrix.

25 lat później w Saugerties w stanie Nowy Jork odbył się koncert upamiętniający pierwszy Woodstock. Na scenie zaprezentowali się wówczas m.in. Metallica, Nine Inch Nails, Aerosmith, Bob Dylan i Sheryl Crow.

