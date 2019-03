Woodstock 50: Miley Cyrus, Jay-Z i Imagine Dragons wśród gwiazd. Znamy pełny skład

W dniach 16-18 sierpnia odbędzie się Woodstock 50 - festiwal, który zostanie zorganizowany dokładnie pół wieku po legendarnym Woodstock Music & Art Festival. Poznaliśmy już pełen skład imprezy.

Miley Cyrus będzie jedną z gwiazd festiwalu Woodstock 50 /Daniele Venturelli/WireImage /Getty Images

Oryginalny festiwal zorganizowany na farmie należącej do Maxa Yasgura w Bethel w stanie Nowy Jork przeszedł do historii muzyki. Przez trzy dni sierpnia w 1969 r. ok. 400 tys. osób bawiło się w rytm przewodniego hasła "Peace, Love & Happiness" (pokój, miłość i szczęście).

Organizatorzy zapowiadali, że Woodstock 50 będzie "ponadpokoleniowym wydarzeniem", które obejmie m.in. koncerty "znaczących artystów" łączących gatunki i dekady. Impreza odbędzie się na torze Watkins Glen w stanie Nowy Jork, który może pomieścić ok. 600 tysięcy fanów. To ok. 250 km od miejsca oryginalnego festiwalu Woodstock.

Nową odsłonę będzie nadzorował Michael Lang, jeden z organizatorów Woodstock 1969. W rozmowie z "Rolling Stone" zapowiadał, że zaprosi ponad 40 wykonawców reprezentujących m.in. hip hop, rock i pop. Wśród nich mają być także ci, którzy wystąpili na scenie 50 lat wcześniej.



Głównymi gwiazdami Woodstock 50 zostali ogłoszeni Jay-Z, The Killers i Dead & Company. Na scenie pojawią się także m.in. Chance the Rapper, the Black Keys, Robert Plant, Halsey, Imagine Dragons i Miley Cyrus.

Z oryginalnego Woodstocku zaprezentują się Dead & Company, John Fogerty, Santana, John Sebastian, Country Joe Mcdonald, Canned Heat i Hot Tuna.

Dodajmy, że Santana - razem z Ringo Starrem - będzie główną gwiazdą imprezy odbywającej się w ten sam sierpniowy weekend w the Bethel Woods Music and Culture Festival, czyli miejscu oryginalnego Woodstocku.



Wideo Santana - Soul Sacrifice 1969 "Woodstock" Live Video HQ

W 1969 r. dla wielotysięcznej publiczności wystąpili m.in. Joan Baez, Santana, Janis Joplin, The Grateful Dead, The Who i Jimi Hendrix.

25 lat później w Saugerties w stanie Nowy Jork odbył się koncert upamiętniający pierwszy Woodstock. Na scenie zaprezentowali się wówczas m.in. Metallica, Nine Inch Nails, Aerosmith, Bob Dylan i Sheryl Crow.