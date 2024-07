Wokalistce oberwało się po koncercie w TVP. "Swing to nie wrzaski"

W niedzielę 21 lipca na antenie TVP miał miejsce wzruszający koncert z okazji 100. rocznicy urodzin Marii Koterbskiej. Był to swoisty hołd dla jej stylu muzycznego i osobowości artystycznej. Do występów zaproszone zostały największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Internauci nie kryją jednak oburzenia. Ich zdaniem jedna z wokalistek kompletnie nie pasowała do tego repertuaru.