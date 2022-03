Do niedawna bracia Cugowscy - Piotr i Wojtek - swoje artystyczne dokonania firmowali właśnie nazwą Bracia. Przez ponad dwadzieścia lat obaj wokaliści solennie zapracowali swą działalnością, by móc zacząć tworzyć i występować pod własnym imieniem.

Piosenka zatytułowana "Znowu będziemy się śmiać" to drugi spośród dwunastu utworów, które Wojtek Cugowski, gitarzysta i wokalista, ostatecznie wybrał na swój pierwszy, naprawdę własny album. Jesienią 2020 r. poznaliśmy piosenkę "Nie czekaj na znak".



"Utwór 'Znowu będziemy się śmiać' jest zaskakującym, trochę profetycznym opisem świata. Dla nieco mrocznej atmosfery kompozycji tego rockowego kawałka znakomitym kontrapunktem jest tekst, z którego każdej niemal linijki bije wiara w jasną wizję przyszłości" - czytamy w zapowiedzi.

Reklama

"Dlatego w tych symptomatycznych czasach niech wybrzmią swoim optymistycznym przesłaniem, z nadzieją że mimo wszystko żyjemy w dobrym świecie, słowa refrenu: 'Jeszcze będziemy się śmiać, Kiedy nastaną kolejne lepsze czasy, Znowu będziemy się śmiać'" - głosi opis.

Clip Wojtek Cugowski Znowu będziemy się śmiać

Sprawdź tekst piosenki "Znowu będziemy się śmiać" w serwisie Tekściory.pl!

Autorami "Znowu będziemy się śmiać" są Wojtek Cugowski i Marcin Limek (muzyka) oraz Karolina Kozak (tekst).

"Twórca, to jednak osoba, której wrażliwość potrafi wychwytywać z przestrzeni sygnały, które 'zwykli' ludzie, spieszący się w codziennej pogoni za jutrem, kompletnie ignorują. Zwyczajnie nie mają przestrzeni, żeby takie sygnały rejestrować, analizować. Twórca, czasami nie do końca zdając sobie sprawę dlaczego, w swoim przekazie potrafi informować o tym, co 'wisi w powietrzu'" - czytamy.

Za nakręcony w marcu w Olsztynie i Stegnie teledysk odpowiada Faster Media - Piotr Pilipienko.

W nagraniach Wojtka Cugowskiego wsparł jego zespół: Tomek Gołąb (bas), Bartek Pawlus (perkusja, chórki), Bartek Jończyk (gitary) i Mariusz Nejman (instrumenty klawiszowe, chórki). Dodatkowe partie na instrumentach klawiszowych nagrał Marcin Limek, a w roli gościa specjalnego w chórkach zaśpiewała Krysia Cugowska, prywatnie żona Wojtka.

Premiera płyty zaplanowana jest na kwiecień 2022 roku. Wyda ją Agencja Muzyczna Polskiego Radia.

Poza przygotowywaniem swojego albumu Wojtek Cugowski razem z hardrockową grupą Kruk nagrał też wydaną w kwietniu 2021 r. płytę "Be There" (pod szyldem Kruk & Wojtek Cugowski).