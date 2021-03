Weronika Cugowska debiutuje. Jak wygląda córka Wojtka Cugowskiego?

Cover przeboju "Can You Feel the Love Tonight" Eltona Johna z filmu "Król lew" to debiutanckie nagranie Weroniki Cugowskiej, córki Wojtka Cugowskiego i wnuczki Krzysztofa Cugowskiego.

Wojtek Cugowski z żoną Krystyną AKPA

"Pierwsze nagranie mojej córki Weroniki... jestem wzruszony, choć słyszałem i oglądałem to już wiele razy... Wera uczy się u Mamy w wokalnym studiu, ale lubi też sobie pośpiewać w domu...kiedy myśli, że nie słyszymy. Jestem dumny" - napisał na Facebooku Wojtek Cugowski.

12-letnia obecnie Weronika Cugowska to jedyne dziecko Wojtka i jego żony Krystyny Cugowskiej, specjalistki od terapii muzyką.

Nastolatka sięgnęła po przebój "Can You Feel the Love Tonight" w oryginale nagranego przez Eltona Johna na potrzeby animowanego filmu "Król lew". Nagranie wielokrotnie pojawiało się w licznych programach na całym świecie, a swoje wersje przygotowywały takie gwiazdy, jak m.in. Christina Aguilera, Beyonce, Pentatonix, Il Volo czy Luis Fonsi.

Krystyna Cugowska szkoliła swój głos u m.in. Grażyny Łobaszewskiej, Krystyny Prońko i Jerzego Satanowskiego. Jako wokalistka występowała z zespołami Świdnik Gospel Choir oraz Gospel Rain.

Z kolei Wojtek Cugowski - najstarszy syn Krzysztofa Cugowskiego, wieloletniego wokalisty Budki Suflera - w latach 1991-1995 był wokalistą grupy Tipsy Train. Później zaczął występować ze swoim młodszym o trzy lata bratem Piotrem Cugowskim, z którym założył istniejącą do 2019 r. formację Bracia.



Zespół w 2005 r. wydał swoją debiutancką płytę "Fobrock". Pod koniec 2008 r. miał premierę drugi album zespołu "A Tribute to Queen". Rok później zespół wydał dwa krążki - płytę z kolędami i album "Zapamiętaj". W listopadzie 2012 zespół odbył trasę koncertową po USA i Kanadzie. W połowie 2013 roku ukazał się czwarty album zespołu "Zmienić zdarzeń bieg", który pokrył się platyną.

Synowie Krzysztofa Cugowskiego nawiązali później z nim rodzinną współpracę pod szyldem Cugowscy. Razem nagrali studyjną płytę "Zaklęty krąg" (2016, posłuchaj! ) i koncertowy album "Ostatni raz" (2018).

Po zawieszeniu grupy Bracia liderzy zajęli się swoimi solowymi karierami - Piotr Cugowski na swoje 40. urodziny w październiku 2019 r. wydał debiut zatytułowany po prostu "40" ( posłuchaj singla! ).

W listopadzie 2020 r. swój pierwszy singel "Nie czekaj na znak" ( sprawdź! ) wypuścił Wojtek Cugowski. To zapowiedź solowej płyty, która ukaże się wiosną 2021 r.

Z kolei 14 kwietnia do sklepów trafi album "Be There" nagrany pod szyldem Kruk & Wojtek Cugowski. Wokalista i gitarzysta połączył siły z hardrockową formacją Kruk ze Śląska.