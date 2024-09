Will Jennings był jednym z najpopularniejszych tekściarzy na świecie. Jest odpowiedzialny za sukces piosenki "My Heart Will Go On" zaśpiewanej przez Celine Dion na potrzeby filmu "Titanic" oraz " Tears in Heaven" Erica Claptona .

Artysta napisał słowa wielkich przebojów, m.in. "Up Here We Belong" do produkcji "Oficer i dżentelmen", "Didn’t We Almost Have It All" Whitney Houston, "If We Hold on Togheter" Diany Ross i wiele innych.