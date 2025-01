Beata Kozidrak wyszła ze szpitala. Kiedy wróci do koncertowania?

Końcówka 2024 roku była dla fanów Beaty Kozidrak czasem pełnym zmartwień. Piosenkarka zmuszona była odwołać wszystkie swoje koncerty zaplanowane do marca 2025 roku. Okazało się, że trafiła do szpitala z powodu poważnych problemów zdrowotnych. Piosenkarka na szczęście wróciła już do domu. Kiedy wróci do koncertowania?