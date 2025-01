Już niedługo, bo 7 marca 2025 roku na antenę powróci " Must Be The Music ", czyli kultowy show Polsatu. Dawid Kwiatkowski to jeden z nowych jurorów programu, a obok niego, w odświeżonym składzie jury zobaczymy również Natalię Szroeder , Sebastiana Karpiela-Bułeckę i Miuosha . Muzyk nie zwalnia jednak tempa i prezentuje nowy utwór. Jego współpraca z Kayah nosi nazwę " Proszę tańcz " i zmaga się z tematem, jak twierdzi jedna z internautek, "balansu między obecnością a brakiem".

"Jeśli miałabym opisać go krótko to powiedziałabym, że ten teledysk to połączenie bólu i piękna zamknięte w prostocie. Opowiada historię, która właściwie może być każdej osoby (...) Całość zdecydowanie inspiruje, by zatrzymać się i docenić to, co mamy, zanim to stracimy", "Jestem bardzo wzruszona...", "Piękny duet", "Mam ciary, co za duet!", "Piosenka totalnie wzrusza i skłania do głębokich refleksji", "Przed świętami pożegnałam tatę, więc piosenka jak najbardziej trafiona w mój nastrój. Czy Ty Dawid wiedziałeś, co się dzieje? Kocham Twoje piosenki i Twój głos" - piszą zachwyceni fani.