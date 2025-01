"Kocham nasz kraj i jestem zaszczycona, że zostałam zaproszona do zaśpiewania podczas inauguracji, by być małą częścią tego historycznego wydarzenia" - przekazała gwiazda w oświadczeniu opublikowanym w amerykańskich mediach.

Na amerykańskiej scenie swoją obecność zaznaczyła w 2005 r., wygrywając czwartą edycję "American Idol". Po zwycięstwie jej kariera wystrzeliła błyskawicznie. Debiutancki album "Some Hearts" (2005) z przebojami "Jesus, Take the Wheel" i "Before He Cheats" stał się największym bestsellerem wszech czasów nagranym przez solistkę country.