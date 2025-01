"Taka 'opóźniona' premiera CD dotknęła nie tylko Świetliki ale też np. Homo Twist czy Kury. Z dzisiejszej perspektywy, po XXX latach, uważam 'O.gród K.oncentracyjny' za jeden z najważniejszych i moim zdaniem najlepszych tytułów w naszym katalogu. Świetliki wielkie są i basta. Musicie jednak wiedzieć, że w 1995 roku to był debiut. To czasy bez internetu, bez możliwości wygooglania w sekundę wszelkich informacji, zdjęć , okładek czy wreszcie muzyki. Wtedy w dystrybucji podstawowym narzędziem był faks i telefon. Było bardzo dużo punktów sprzedaży (w porównaniu do dzisiejszej mizerii) i zdarzyło się nieraz, że kasety zamówione na premierę - wróciły. Zwrot z powodu okładki - goła pani lub reklamacje bo myśleli, że to zespół dziecięcy, muzyka dla dzieci a tu 'przeklinają' i w ogóle o co chodzi? Takie były początki..." - przypomina Piotr Praschil.