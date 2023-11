Wielu myśli, że to on jest mężem Alicji Majewskiej. Włodzimierz Korcz kończy 80 lat

Od wielu dekad to on współtworzy kompozytorsko-wykonawczy duet z Alicją Majewską. Do tego stopnia jest z nią związany, że wiele osób myśli, że to właśnie Włodzimierz Korcz jest jej mężem. Jego piosenki śpiewali również m.in. Michał Bajor, Danuta Rinn, Edyta Geppert i Irena Santor.

Włodzimierz Korcz i Alicja Majewska od lat tworzą "muzyczne małżeństwo" /AKPA