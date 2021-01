Wiejska rezydencja Adele wystawiona na sprzedaż. Cena zwala z nóg

Laureatka niezliczonej liczby nagród, w tym 15 Grammy i jednego Oscara - za piosenkę przewodnią do filmu "Skyfall" - mieszkała w posiadłości Lock House niedaleko Brighton od 2011 do 2012 roku, czyli po wydaniu swojej najsłynniejszej płyty "21", która sprzedała się w nakładzie ponad 30 milionów egzemplarzy. Teraz nieruchomość oferowana jest na sprzedaż za ok. 33 miliony 400 tys. zł.

Adele wystawiła swoją posiadłość na sprzedaż / Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic /Getty Images

W tej cenie można mieć prawdziwy pałac o powierzchni użytkowej 2 tys. m kw. z dziesięcioma sypialniami. Na terenie rezydencji są też baseny (wewnętrzny i zewnętrzny), sala gimnastyczna, kort tenisowy oraz lądowisko dla helikopterów.

Reklama

Swego czasu piosenkarka wynajmowała tę nieruchomość za 1500 funtów miesięcznie (ok. 77 tys. zł), co przyznawała w ówczesnych wywiadach. Później przeniosła się do nieco skromniejszego wiejskiego dworu z ośmioma sypialniami w East Grinstead, gdzie zabawiła do 2019 roku, kiedy to rozwiodła się z Simonem Koneckim.

Cała posiadłość Lock House w regionie West Sussex ma ponad 34,30 ha i anonsowana jest jako bardzo dyskretna, czyli oddalona od innych nieruchomości. Ma własną drogę dojazdową i graniczy z Parkiem Narodowym South Downs, słynącym z malowniczych kredowych wzgórz.

Dom, a w zasadzie dworek, zbudowano na przełomie XIX i XX wieku, a później rozbudowano w latach trzydziestych XX wieku - przy zachowaniu detali w stylu art déco. Niestety, po ostatniej modernizacji, wewnątrz nie ma już sali balowej. W jej miejscu urządzono przestronny pokój dzienny połączony z kuchnią.

Mała Adele. Czyż nie jest słodka? 1 / 4 Adele urodziła się 5 maja 1988 roku w południowo-wschodniej części Londynu. W wieku czterech lat zaczęła śpiewać, a początkowo jej idolkami były dziewczyny ze Spice Girls oraz Destiny's Child. Z czasem odkryła formację Slipknot, Ettę James i Ellę Fitzgerald Źródło: udostępnij

W ogrodach znajdują się ponadto dwa domki. Jeden dla personelu, z trzema sypialniami, drugi jest przeznaczony dla gości.