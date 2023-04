Pharrell Williams w domu w Miami na Florydzie mieszka od 2020 roku, kiedy to kupił go na początku pandemii, wcześniej pozbywając się dwóch rezydencji w Kalifornii.

Na dom wokalista i kompozytor wydał 30 milionów dolarów. Wcześniej cena za wspomnianą posiadłość wynosiła 45 milionów dolarów. "Szukał okazji przez jakiś czas, ale w końcu zdecydował się na ten [dom], bo chciał spędzić w nim lockdown" - informowały media.

Ogromna działka Pharrella Williamsa obejmuje nie tylko sporych rozmiarów willę, ale również tereny zielone, a nawet kawałek nabrzeża. W samym domu muzyka znajduje się natomiast 9 sypialni oraz 12 łazienek.



W posiadłości znajdują się również: piwniczka z dwoma tysiącami butelek wina, biblioteka, pokój z barem, ogromny kominek, winda oraz osobne skrzydło dla służby. Na zewnątrz natomiast dom ma zawierać staw koi, basen, kuchnię na świeżym powietrzu, a nawet niewielką przystań na prywatną łódź.

Pharrell Williams i jego majątek

Pharrell Williams to wokalista, producent, kompozytor, raper, ale również gwiazdor telewizji i projektant mody.

W latach 90. Razem z Chadem Hugo sformował producencki duet The Neptunes, który produkował muzykę dla wielu gwiazd. Razem z Hugo Pharrell stworzył też zespół N.E.R.D.

Ponadto wokalista wydał dwie solowe płyty oraz był współtwórcą wielu światowych hitów takich jak: "Happy", "Blurred Lines", "Get Lucky", "Drop It Like a Hot" i "Feels".

Przez cztery sezony muzyk piastował też funkcję trenera w programie "The Voice". Za każdy z nich miał otrzymywać 8 milionów dolarów. Majątek gwiazdora obecnie szacuje się na ponad 250 milionów dolarów.