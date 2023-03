Posiadłość Boya George'a mieści w się w Londynie. Zbudowano ją w 1868 roku dla inżyniera i dewelopera Edwarda Gotto. W kolejnych latach mieszkał w nim m.in. znany aktor Marty Feldman.

Boy George dostosował dom do swojego pstrokatego i kolorowego stylu. W posiadłości znajduje się mnóstwo pamiątek, przedmiotów kolekcjonerskich, dzieł sztuki i posągów.

W przedpokoju znajduje się wielka klatka schodowa z czerwonym dywanem. Ściany pokryte są obrazami. W całej posiadłości znajduje się też mnóstwo szafek na bibeloty artysty, które gromadził przez lata.



Tak mieszka wokalista i popularny juror

Na ponad 500 metrach powierzchni mieszkalnej znajdują się m.in. 5 łazienek i 6 sypialni. Ponadto w posiadłości zbudowano specjalny pokój do medytacji, recepcję, salę kinową oraz ogromną garderobę na stroje George'a. Na dachu stworzono specjalny taras, natomiast obok domu znajduje się spory ogród.



Muzyk w zeszłym roku zdecydował się na sprzedaż swojej wilii. Życzy sobie za nią 17 milionów funtów.

Kim jest Boy George?

Boy George zdobył popularność za sprawą grupy Culture Club, działającej w latach 80., będącym jednym z najpopularniejszych przedstawicieli stylu new romantic.



Muzyka zespołu opierała się na prostych schematach rytmicznych i melodycznych, ale wyrafinowanych brzmieniowo. Spora część popularności zespołu budowana była za pomocą ekstrawagancji pozamuzycznej, w szczególności wizerunku wokalisty Boya George'a. Grupa przestała istnieć, gdy czwarta płyta zespołu odniosła niewielki sukces komercyjny, a Boy George zdecydował się na solową karierę.



Najważniejsze przeboje Culture Club to "Do You Really Want to Hurt Me" z 1982 roku oraz "Karma Chameleon" z 1983 roku. Ich najpopularniejszą płytą był album "Colour by Numbers", wydany w 1983. Zespół sprzedał na całym świecie 50 milionów albumów oraz 100 milionów singli.



Sam Boy zaczął spełniać w ostatnich latach jako trener i juror. W 2016 roku dołączył do brytyjskiego "The Voice", z którego odszedł po roku. Dłużej miejsce zagrzał w australijskim "The Voice", gdzie trenerem był przez cztery sezony w latach 2017 - 2020.