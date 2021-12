Czadoman mieszka w miejscowości Opalewo w województwie lubuskim.

"Dom jest moim azylem. Kiedy pracuję, jestem w nieustannym biegu, nagrywam, koncertuję w kraju i za granicą. Energię odzyskuję w domu, w okolicach Świebodzina, nad pobliskim jeziorem, spotykając się z kolegami, których znam od dziecka, ale przede wszystkim w otoczeniu rodziny, żony i dwóch córek" - opowiada.

Swój dom zaprezentował w programie "Czym chata bogata - tak mieszkają gwiazdy disco polo". Poniżej możecie zapoznać się z materiałami z programu.



Kim jest Czadoman?

Czadoman naprawdę nazywa się Paweł Dudek. Popularność przyniosła mu wydana oryginalnie w 2014 r. płyta "Czadomania", która pokryła się podwójną platyną za sprzedaż ponad 60 tys. egzemplarzy.

Z tego wydawnictwa pochodzą przeboje "Ruda tańczy jak szalona", "Chodź na kolana", "Kochane Panie" czy ballada "Pokochaj mnie". Ten pierwszy singel zanotował ponad 127 mln odsłon.

W latach 2017-2019 Czadoman był jednym z jurorów talent show "Disco Star" w Polo TV.



Wokalista pojawił się w dziewiątej edycji "Dancing With the Stars. Taniec z gwiazdami" (zajął tam 10. miejsce). Dużo lepiej poszło mu w innym show Polsatu - jesienią 2020 r. został zwycięzcą 13. odsłony "Twoja twarz brzmi znajomo". Serca widzów i jurorów zdobył szczególnie wcielając się w Krzysztofa Cugowskiego z Budki Suflera.

Paweł Dudek dwutorowo prowadzi swoją karierę - na scenie disco polo/dance tworzy rozrywkowe piosenki jako Czadoman, a pod swoim prawdziwym imieniem i nazwiskiem nagrywa utwory utrzymane w pop-rockowym klimacie. Po wygranej w "Twoja twarz brzmi znajomo" pojawiło się wiele głosów widzów, że wokalista "marnuje się w disco polo". Odpowiedzią na te apele jest najnowszy utwór "Droga", jak mówi sam Paweł Dudek, "napisany sercem".

Od 2009 r. jest żonaty z Mirosławą, z którą ma dwie córki: 10-letnią Magdę i 4-letnią Polę. "Starsza uwielbia tańczyć, więc uczęszcza na zajęcia taneczne. Młodsza, gdy tylko dorwie się do pianina, gra i śpiewa. Istna wariacja! Do niczego ich jednak nie zmuszam, nie przenoszę na dzieci swoich ambicji. Kiedyś same wybiorą, co chcą w życiu robić" - mówi.