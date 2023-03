Miley Cyurs nowy dom kupiła w listopadzie 2022 roku. Za całą transakcję zapłaciła 7,9 miliona dolarów. Wcześniej popularna piosenkarka i gwiazda telewizji sprzedała swój om w Nashville, za który otrzymała 15 milionów dolarów. Gwiazda i była trenerka "The Voice" sprzedała też posiadłość w Hidden Hills.

Posiadłość w Malibu rozciąga się na ponad 600 metrach kwadratowych. Dwupiętrowy dom ma sześć łazienek, siedem sypialni, ogromną kuchnię, osobistą siłownię, salę bilardową, basen z podgrzewaną wodą, spa i patio.

Wokalistka wróciła do mieszkania w Malibu po kilku latach przerwy. W 2018 roku musiała przeprowadzić się z miasta po tym, jak pożar doszczętnie strawił jej dom, w którym żyła razem z byłym mężem Liamem Hemsworthem.



Miley Cyrus z nowym domem. Ile kosztował wcześniej?

Według informacji, do których dotarły amerykańskie media, poprzedni właściciel domu Cyrus, który zbudowany został w 1999 roku, kosztował 5,8 miliona dolarów. Serwis Dirt wspomina również, że posiadłość utrzymana w śródziemnomorskim stylu, przejdzie remont, aby pasowała do stylu wokalistki.

Ujawniono również, że sąsiadkami wokalistki zostały Lady Gaga i Avril Lavigne.

Cyrus posiada nadal dom w Studio City w Los Angeles, którą nabyła ponad 10 lat temu.



Miley Cyrus powróciła z płytą "Endless Summer Vacation". W tle rozliczenie się z Liamem Hemsworthem

"Endless Summer Vacation" to pierwsza płyta Miley Cyrus wydana od czasu "Plastic Hearts" z listopada 2020 roku. Zapowiadając na początku roku swoje nowe wydawnictwo artystka wyznała, że całość jest zarówno listem miłosnym do Los Angeles, jak również "odzwierciedleniem siły, którą znalazła skupiając się zarówno na swojej fizycznej, jak i psychicznej kondycji".



Płytę promował m.in. singel "Flowers" - wielki przebój 2023 roku. Piosenka podbiła TikToka, a jej popularność podkręciła cała otoczka wokół utworu. Cyrus postanowiła w nim bowiem rozliczyć się z byłym mężem, któremu wypomniała m.in. zdradę.

"Mogę kupić sobie kwiaty, mogę trzymać się za rękę, mogę sama tańczyć, potrafię kochać siebie lepiej niż ty mnie" - brzmi tekst utworu, który jednocześnie jest odniesieniem do "When I Was Your Man" Bruno Marsa, czyli piosenki, którą jej były mąż miał jej dedykować w szczęśliwych czasach. Tekst utworu znajdziesz TUTAJ .

Sam teledysk nakręcony został w willi, w której Hemsworth miał zdradzać Cyrus z 14 kobietami.