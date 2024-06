"I Am The Weapon", 15. studyjny album thrashmetalowych długodystansowców z Phoenix w stanie Arizona, po raz kolejny zmiksował i poddał masteringowi renomowany duński fachowiec Jacob Hansen. Okładkę zaprojektował Andy Pilkington z Very Metal Art, brytyjski artysta, którego prace zdobią również trzy poprzednie longplaye Flotsam And Jetsam.



Następca albumu "Blood In The Water" (2021 r.) trafi na rynek 13 września pod banderą niemieckiej AFM Records (CD, na winylu, cyfrowo).

Z kronikarskiego obowiązku przypomnijmy, że współzałożycielem powstałego na początku lat 80. Flotsam And Jetsam jest basista Jason Newsted, który w 1986 roku wstąpił w szeregi Metalliki i grał w jej barwach przez kolejne 15 lat.



Nowy materiał zespołu pod wodzą gitarzysty Michaela Gilberta i wokalisty Erika A.K. promują opublikowany pod koniec kwietnia, tytułowy utwór "I Am The Weapon" oraz właśnie wypuszczony singel "Primal". Do tego drugiego nakręcono wideoklip, który możecie zobaczyć poniżej:

Wideo FLOTSAM AND JETSAM - Primal (2024) // Official Music Video // AFM Records

Flotsam And Jetsam - szczegóły albumu "I Am The Weapon" (tracklista):

1. "A New Kind Of Hero"

2. "Primal"

3. "I Am The Weapon"

4. "Burned My Bridges"

5. "The Head Of The Snake"

6. "Beneath The Shadows"

7. "Gates Of Hell"

8. "Cold Steel Lights"

9. "Kings Of The Underworld"

10. "Running Through The Fire"

11. "Black Wings".