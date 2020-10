Weronika Ciechowska jest w ciąży. Jak wygląda życie córki Grzegorza Ciechowskiego w USA?

Weronika Ciechowska – córka Małgorzaty Potockiej i Grzegorza Ciechowskiego – potwierdziła, że wraz ze swoim mężem spodziewają się dziecka.

"Nasza mała rodzina rośnie. Mam nadzieję, że mój syn będzie tak samo niesamowity jak mój mąż. Przed nami wielka misja. Fantastyczne! Do zobaczenia w marcu" - napisała na Instagramie.

To pierwsze dziecko 33-letniej Ciechowskiej i jej męża Victora Alexandra Polanco (pobrali się w 2014 roku). Córka słynnego polskiego muzyka jest w piątym miesiącu ciąży.

Jak żyje Weronika Ciechowska?

Weronika Ciechowska do Stanów Zjednoczonych wyjechała, gdy miała 20 lat. Ukończyła tam studia z ochrony środowiska i ekonomii. Obecnie mieszka w Nowym Jorku. "Super Express" informuje, że Ciechowska zajmuje się nauką jazdy konnej oraz ma agencję, która sprowadza konie z Polski do USA.

Grzegorz Ciechowski, lider Republiki, wybitny kompozytor i autor tekstów, zmarł 22 grudnia 2001 roku. Weronika miała wtedy 14 lat.

"Po jego śmierci przez kilka lat nie byłam w stanie słuchać jego piosenek. Dopiero gdy skończyłam 18 lat, ostrożnie zaczęłam puszczać je sobie na nowo. Dorastałam do tekstów taty. Tych o wolności i polityce, ale też tych o uczuciach. (...) Na początku w ogóle nie dopuściłam do siebie myśli, że odszedł. Wbiłam sobie do głowy, że wyjechał i zaraz wróci. To, że już go nie ma, dotarło do mnie znacznie później" - mówiła w wywiadzie dla "Gali".

