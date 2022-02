"The Agony & Ecstasy Of Watain", siódmy longplay osławionych szwedzkich blackmetalowców, nagrano w studiu Necromorbus pod okiem Torego Gunnara Stjerny.

Autorami okładki pierwszej od czterech lat płyty podopiecznych niemieckiej Nuclear Blast Records są Erik Danielsson, grający na basie wokalista Watain, oraz indonezyjski artysta Oik Wasfuk.

Longplay "The Agony & Ecstasy Of Watain" ujrzy światło dzienne 29 kwietnia (m.in. CD w digipacku, szereg wersji winylowych, cyfrowo).

Następcę albumu "Trident Wolf Eclipse" (2018r.) promuje singel "The Howling", którego premiera odbyła się w piątek, 4 lutego.

Teledysk do singlowego "The Howling" Watain możecie zobaczyć poniżej:



Clip Watain The Howling

Oto program albumu "The Agony & Ecstasy Of Watain":

1. "Ecstasies In Night Infinite"

2. "The Howling"

3. "Serimosa"

4. "Black Cunt"

5. "Leper's Grace"

6. "Not Sun Nor Man Nor God"

7. "Before The Cataclysm"

8. "We Remain"

9. "Funeral Winter"

10. "Septentrion".