Wacław "Vogg" Kiełtyka (Decapitated) dołącza do Machine Head!

Wacław "Vogg" Kiełtyka, lider krośnieńskiego Decapitated, został gitarzystą kalifornijskiego Machine Head.

Vogg (Decapitated na scenie Pol'and'Rock Festival 2019 /Stanisław Wadas /WOŚP

37-letni muzyk rodem z Krosna zadebiutuje w szeregach popularnego groove / thrashowego zespołu Robba Flynna (wokal / gitara) w ramach rozpoczynającej się już 5 października, jubileuszowej trasy po Europie, na której Machine Head świętować będą 25-lecie wydania pomnikowej, debiutanckiej płyty "Burn My Eyes".

Przypomnijmy, że europejskie tournee grupy z Oakland zawita 18 października do gdańskiego klubu B90 i dzień później do warszawskiej Proximy.

"To wielki zaszczyt móc grać na jednej scenie z potężnym Machine Head. Wychowałem się na ich muzyce, kiedy więc dowiedziałem się, że dołączę do nich na tej trasy, byłem dosłownie podjarany! Jako 13-latek uczyłem się utworów z 'Burn My Eyes', który do dziś pozostaje jednym z moich ulubionych albumów wszech czasów; album ten miał też wielki wpływ na moje granie i gitarowe umiejętności" - wspomina Wacław "Vogg" Kiełtyka.



"Machine Head to nie tylko zespół, to instytucja, która nadal wywiera olbrzymi wpływ na kształt całej metalowej sceny, zatem możliwość uczestniczenia w tym, jako muzyk i fan metalu, jest dla mnie czymś wyjątkowym. Bycie częścią tak profesjonalnej ekipy z pewnością będzie dla mnie nie lada lekcją i doświadczeniem" - dodał gitarzysta i lider Decapitated.

Vogg uspokoił zarazem zwolenników swojej macierzystej formacji.



"Do wszystkich fanów Decapitated: zobaczę się z wami podczas koncertów Decapitated w 2020 roku. Mamy również w planach zabranie się za komponowanie nowej muzyki na następny album, trzymajcie więc rękę na pulsie!" - ujawnił Vogg.

Dodajmy, że podczas podzielonego na dwie części, trzygodzinnego spektaklu w utworach z debiutu do grającego na gitarze wokalisty i lidera Machine Head oraz basisty Jareda MacEacherna dołączą (w drugiej części przy wykonywaniu po raz pierwszy w historii całego materiału z "Burn My Eyes") dwaj członkowie oryginalnego składu, którzy przyczynili się do powstania pierwszej płyty, czyli charyzmatyczny perkusista Chris Kontos i gitarzysta Logan Mader.

Kiełtykę oraz zwerbowanego na potrzeby trasy, brytyjskiego perkusistę Matta Alstona (Devilment, Eastern Front) zobaczymy w pierwszej, bardziej przekrojowej repertuarowo części koncertowego programu Machine Head. Obaj muzycy zajęli miejsca gitarzysty Phila Demmela i perkusisty Dave'a McClaina, którzy rozstali się z Machine Head w 2018 roku.

Zobacz fragment prób do trasy Machine Head z udziałem Wacława "Vogga" Kiełtyki: