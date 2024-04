Piosenka "Mój film" ( sprawdź! ) w oryginale powstała na wydaną w 2011 r. płytę o takim tytule śpiewającego aktora Piotra Polka. Autorami nagrania są Seweryn Krajewski (muzyka) i Marek Dutkiewicz (tekst), współtwórca przebojów śpiewanych przez takie gwiazdy polskiej estrady, jak m.in. Zdzisława Sośnicka, Irena Jarocka, Dwa Plus Jeden, Urszula, Budka Suflera, Anna Jantar i Kombi.

Teledysk do nowej wersji nagranej przez Krzysztofa Prusika nakręcił Nikodem Rakoczy. Za scenariusz odpowiada 67-letni wokalista i Bernard Burda, a całość zgodnie z tytułem "Mój film" można odnieść do podsumowania dotychczasowego życia Prusika.

Wideo Krzysztof Prusik "Mój film"

Kim jest Krzysztof Prusik? W "The Voice Senior" doprowadził Witolda Paszta do łez

Wokalista w przeszłości występował jako artysta Operetki Narodowej w Warszawie. Śpiewał również m.in. w Dubaju, Japonii oraz w Chinach.

W młodości uczył się śpiewu w najlepszej szkole muzycznej w Polsce w klasie śpiewu solowego prof. Jerzego Karolusa będącego w przeszłości uczniem samej Ady Sari. Podjął współpracę z filharmonią i koncertował po całej Polsce wystawiając spektakle operowe, żeby w końcu, zasilić chór Teatru Wielkiego.

Od zawsze jednak marzył o estradzie i śpiewaniu muzyki rozrywkowej. W 1987 roku zaczął wyjeżdżać na zagraniczne kontrakty. W 2005 roku, po 18 latach wojaży, w końcu osiadł w Polsce, na warszawskim Bemowie, gdzie co niedzielę zabawia seniorów w lokalnym klubie Karuzela. Prowadzi również chór seniorów w Nowym Dworze Mazowieckim.

Szeroka publiczność poznała go w 2022 r., gdy pojawił się na Przesłuchaniach w ciemno do trzeciej edycji "The Voice Senior" .

Wideo Krzysztof Prusik - "You Are My Destiny" - Finał - The Voice Senior 3

W pierwszym odcinku programu uczestnik wykonał utwór Skaldów "Dopóki jesteś" i odwrócił wszystkie fotele trenerów. Od początku był typowany na jednego z faworytów.

"On śpiewa jak Skald" - mówił zaskoczony Witold Paszt, do którego drużyny ostatecznie dołączył. Piotr Cugowski był równie mocno zdumiony. "Głos masz absolutnie z niebios. To jest dar boży" - mówił o nim Cugowski.

Barwa głosu doprowadziła Prusika do wielkiego finału, w którym bezapelacyjnie pokonał pozostałych uczestników.

Gdy Prusik zaśpiewał przebój "Zabiorę cię Magdaleno" grupy VOX, Witold Paszt nie potrafił ukryć łez. Występ w zarejestrowanej pierwszej części finału show TVP okazał się jednym z ostatnich nagrań z trenerem "The Voice Senior". Paszt zmarł krótko po emisji finału programu, a sam trener nie pojawił się podczas transmitowanego na żywo ogłoszenia werdyktu widzów z powodu problemów zdrowotnych.



Już po zwycięstwie w "The Voice Senior" Krzysztof Prusik wypuścił piosenki "Prośba nadziei", "Toast za miłość" i "Moja modlitwa" (to dzieło duetu Marcin Nierubiec - Marek Dutkiewicz).