Do tej pory poznaliśmy utwory "Panopticom", "The Court", "Playing For Time", "i/o", "Four Kind Of Horses" i "Road to Joy". Nagrania dostępne są w dwóch wersjach - Bright-Side Mix i Dark-Side Mix.

Piosenki przedpremierowo Peter Gabriel wykonywał podczas rozpoczętej 18 maja w Krakowie trasie "i/o tour". Kolejne przystanki jesienią w Ameryce Północnej.



Teraz do sieci trafił nowy numer "So Much (Dark-Side Mix)" . Napisany i wyprodukowany przez Petera Gabriela emanuje prostotą. Możemy w nim usłyszeć aranżację smyczkową Johna Metcalfe'a oraz członków zespołu, który towarzyszył wokaliście w Europie - w jego skład wchodzą długoletni współpracownicy Tony Levin (bas) i David Rhodes (gitara). Chórki to zasługa córki artysty, Melanie Gabriel.

Podobnie jak poprzednie wydawnictwa, piosenka będzie dostępna w kilku wersjach. Pierwszą z nich jest "Dark-Side Mix" autorstwa Tchada Blake’a. Miksowali ją także Mark "Spike" Stent ("Bright-Side Mix") i Hans-Martin Buff ("Atmos In-Side Mix").

Utwór powstał w Real World Studios w Bath oraz The Beehive i British Grove w Londynie.

"Celowo starałem się nie przedobrzyć. Chciałem uzyskać bardzo prosty refren, ale taki, który nadal miałby pewną harmonię i melodię. Coś, co byłoby łatwe do przełknięcia, ale wciąż miało w sobie trochę charakteru. 'So Much' opowiada o śmiertelności, starzeniu się, samych radosnych tematach. Myślę, że kiedy dożyjecie mojego wieku, albo wymkniecie się śmierci, albo zaakceptujecie ją, próbując żyć pełnią życia, co zawsze wydawało mi się bardziej sensowne. Kraje, które wydają się najbardziej żywe, to te, w których śmierć jest częścią kultury" - opowiada 73-letni Peter Gabriel.

"Powodem, dla którego wybrałem 'So Much' jako tytuł, jest to, że jestem uzależniony od nowych pomysłów i wszelkiego rodzaju projektów. Ekscytują mnie nowe rzeczy, chcę skakać między projektami i wciąż robić coś nowego. Uwielbiam ten bałagan! Oznacza to również, że mamy naprawdę sporo czasu. To piosenka o równoważeniu tych dwóch aspektów" - dodaje wokalista.

Peter Gabriel: wiecznie nieprzystosowany 1 / 9 Początkowo, pod naciskiem matki, Peter uczył się grać na fortepianie. Szybko jednak porzucił klawisze. Młody Gabriel był zamkniętym w sobie chłopcem. "Matka i siostra chodziły do klubów bądź jeździły konno. Mnie to zupełnie nie pociągało, więc zostawałem na farmie i pogrążałem się w swoim własnym świecie. To chyba wtedy zacząłem być pochłonięty własną wyobraźnią" - wspominał. Źródło: Getty Images Autor: David Warner Ellis/Redferns

Za oprawę graficzną posłużyła praca "Somewhere Over Mercia" Henry'ego Hudsona.

"Wykonał kilka skomplikowanych prac z plasteliny, ale ma też inne, bardziej ekspresjonistyczne, horyzontalne i pełne kolorów dzieła, które są bardzo proste. Mocno mnie poruszył. Jego prace, które zawierają horyzont, mają w sobie coś minimalistycznego. Mają wiele warstw, a sposób, w jaki je łączy, zawiera element fizyczności lub trójwymiarowości. Pomysł wycięcia horyzontu w innym kolorze - w tym przypadku chciał, aby był to żółty - a następnie efektywnego dopuszczenia go do obrazu jest naprawdę piękny. W pewnym sensie horyzont jest nieskończonością, ale jest też granicą. Ma naprawdę dobrą symbolikę" - komentuje Peter Gabriel.

Henry Hudson dodaje: "W tej piosence jest coś uniwersalnego. Zdaje się, że związek między nią a moimi liniami horyzontu jest dość przejmujący - dotyczy naszego rozumienia czasu, radzenia sobie z pustką, horyzontem lub innymi miejscami, które mogą wydawać się bliższe lub dalsze".