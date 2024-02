Największe triumfy grupa Blenders ( sprawdź! ) święciła w połowie lat 90. Wtedy funk-rockowa ekipa z Gdańska wypuściła płyty "Kaszebe" (nominacja do Fryderyka), "Fankomat" i "Fankofil", które przyniosły takie przeboje, jak "Ciągnik", "Biribomba", "Mała obawa", "Czuję, że ja muszę", "Owca" czy "Poniedziałek". Zespół zaliczył też m.in. występy przed Foo Fighters czy Body Count.



W 2022 r. pierwsze koncerty po przerwie zespół zagrał przed wielotysięczną publicznością na Pol'and'Rock Festiwal w Czaplinku i CieszFanów Festiwal. 17 lutego Blenders wystąpią w Klubie Ucho w Gdyni w ramach festiwalu Go! On Stage. Później grupa pojawi się we Wrocławiu, Poznaniu, Lublinie i Łodzi.

Clip Blenders Ciągnik

- Myśmy się zajęli innymi rzeczami i do ostatniej chwili nie było wiadomo, że tu zagramy. Czy to zainteresowanie po latach jest, będziemy dzisiaj sprawdzać, do końca tego nie wiemy. Zadbaliśmy o sprawy archiwalne, które są normą w tej chwili - typu Spotify itd. Jest grupa wiekowa, która kompletnie może nie wiedzieć, kim są ci goście. Ale jest też spora grupa typu długi ogon, ja w codziennym życiu jestem zaskakiwany, że ktoś w ogóle nas pamięta - opowiadali w rozmowie z Interią Szymon Kobyliński (wokal, gitara), Marcel Adamowicz (wokal) i Sławek Urbański (bas).

Grupa powróciła na scenę w oryginalnym składzie, który uzupełniają Glenn Meyer (wokal), Mariusz Noskowiak (perkusja, wokal) i Tomasz Urbański (gitara).

Blenders wracają do lat 90. "O to chodzi"

Wypuszczony właśnie nowy utwór "O to chodzi" łączy zadziorny tekst z charakterystycznym dla Blendersów, energetycznym groovem i surowym brzmieniem przywodzącym na myśl garażowe próby debiutantów. Singlowi towarzyszy teledysk mocno nawiązujący do klimatu lat 90. Klip przenosi widza do świata ciasnych, zadymionych klubów, sprzęgających wzmacniaczy i odrapanych gitar. W tej sentymentalnej podróży w czasie odbiorcom towarzyszą gwiazdy rocka - znane nie tylko ze sceny, ale też z wygniecionych plakatów i nagrań na kasetach czy porysowanych, trzeszczących płytach winylowych.