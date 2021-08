W Chinach powstaje "czarna lista" piosenek karaoke? To nie pierwszy raz

Na liście zakazanych utworów znajdą się piosenki, których treść jakkolwiek godzi w jedność narodową, suwerenność lub integralność terytorialną, kwestionuje politykę religijną państwa poprzez propagowanie kultów lub przesądów. Na cenzurowanym będą też utwory, które zachęcają do hazardu i brania narkotyków.

Według Ministerstwa Kultury i Turystyki zakaz ma na celu "promowanie podstawowych socjalistycznych wartości i utrzymywanie narodowego bezpieczeństwa kulturowego i ideologicznego". Urzędnicy resortu wskazali również, że będą zachęcać firmy fonograficzne do tego, by dostarczały "zdrową i podnoszącą na duchu" muzykę.

Reklama

Ministerstwo nie wskazało jeszcze, które dokładnie utwory nie spełniają surowych wytycznych, przez co wykonywanie ich zostanie zakazane w klubach karaoke. Serwis "Global News" wskazuje jednak, że nie będzie zaskoczeniem, jeśli na czarnej liście znajdą się utwory, które wybrzmiewały w trakcie prodemokratycznych protestów w Hongkongu, m.in. utwór "Słuchaj, kiedy śpiewa lud" z "Nędzników".

To nie pierwszy raz, kiedy Chiny wprowadziły muzyczną cenzurę. W 2015 roku tamtejsze Ministerstwo Kultury i Sportu opublikowało czarną listę 120 piosenek, które "mówiły o nieprzyzwoitości, przemocy, przestępczości lub szkodziły moralności społecznej" i zostały ocenzurowane w sieci.

Wśród utworów, które zostały opisane jako zawierające "problematyczne treści" i miały zostać usunięte z internetowych witryn zarówno publicznych i prywatnych, znalazły się m.in "Beijing Hooligans", "Suicide Diary" i "Don't want to go to school".