Informacją o śmierci Vivian Trimble podzieliły się członkinie zespołu Luscious Jackson. Jill Cunniff, Gabby Glaser i Kate Schellenbach napisały, że Vivian Trimble "przez lata leczyła się na raka, a 3 kwietnia doznała komplikacji". Zmarła nazajutrz.

"Nie spodziewaliśmy się tego" - pisze zespół w oświadczeniu. "Była wspaniałą przyjaciółką, utalentowanym muzykiem i choreografem, ale to bycie partnerem Davida i matką dla Nate'a i Rebeki dawało jej największą radość. Jesteśmy zdruzgotani ponad słowa, że straciliśmy naszą pełną wdzięku siostrę" - dodają członkinie grupy.

Reklama

Instagram Post Rozwiń

Vivian Trimble urodziła się 24 maja 1963 roku, a do Luscious Jackson dołączyła niemal na początku jego działalności. Brała udział w nagrywaniu dwóch pierwszych albumów - "Natural Ingredients" (1994) i "Fever In Fever Out" (1996). Dwa lata później opuściła grupę, by realizować inne przedsięwzięcia.

W 1996 roku wraz z Cunniff stworzyła poboczny projekt Kostars, z którym wydała album "Klassics With A K", a później z Josephine Wiggs występowała w duecie Dusty Trails. Na koncie miały jeden album wydany w 2000 roku. W 2011 roku Luscious Jackson powróciło na scenę, ale bez udziału Trimble.