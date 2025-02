2024 rok nie był najlepszy dla kariery Katy Perry. Piosenkarka wydała długo wyczekiwany album "143" z nadziejami na powrót na szczyt list przebojów. Płyta została jednak zmiażdżona przez krytykę i - według portalu Metacritic - stała się najgorzej ocenianym albumem ostatnich lat. Spora część negatywnych głosów spowodowana była jej współpracą z producentem muzycznym Dr. Lukiem, który w ostatnich latach zyskał złą sławę w związku ze sprawą sądową z Keshą.

Katy Perry wydała najgorszy album ostatnich lat. Oto co powiedział jej terapeuta

Katy Perry udzieliła niedawno wywiadu dla magazynu "People", w którym odniosła się do negatywnych komentarzy na swój temat. Wyjawiła, że w trudnych momentach wraca do słów, które przekazał jej terapeuta.

"Nie powinieneś czytać (komentarzy - red.), gdy są dobre. Nie powinieneś ich czytać, kiedy są złe. Mój terapeuta powiedział coś, co naprawdę zmieniło moje życie. To, co ktokolwiek o tobie myśli, nie jest twoją sprawą. Ważne jest to, co ty o sobie myślisz" - wyznała piosenkarka.

Katy Perry stara się nie przejmować krytyką i robić swoje. Zdaniem piosenkarki płyta "143" opowiada o doświadczeniu bezwarunkowej miłości, jaką doświadczyła, kiedy została mamą.

"Nagrałam ten album podczas prawdziwej zmiany w moim życiu, gdy zostałam matką, wykorzystując swoją kobiecą boską energię. Jego przesłanie jest pełne radości i miłości. Ten album po prostu celebruje bezwarunkową miłość, której szukałam całe życie i tak naprawdę nie wiedziałam, czy ją znajdę. To banał, ale prawdziwy" - wyznała.

Katy Perry odnosi się do krytyki współpracy z Dr. Lukiem. "On był jedną z osób, które mi to ułatwiły"

Piosenkarka w trakcie cyklu promocyjnego albumu "143" odniosła się do krytyki spowodowanej jej decyzją o współpracy z producentem muzycznym Dr. Lukiem. Oceniła, że piosenki tak naprawdę są jej autorstwa, a kontrowersyjny muzyk był tylko jedną z osób, które pomogły jej zrealizować założoną wizję.

"Rozumiem, że [decyzja o współpracy z Dr. Lukiem - red.] zainicjowała wiele rozmów, ale tak naprawdę on był jednym z wielu współpracowników. Prawda jest taka, że to ja napisałam te piosenki na podstawie moich doświadczeń z całego życia, […] a on był jedną z osób, które mi to ułatwiły. Jednym z autorów, jednym z producentów" - mówiła we wrześniu 2024 roku podczas podkastu "Call Her Daddy".

Mimo kiepskiego przyjęcia płyty "143" przez krytyków i wielu wiernych fanów piosenkarka w tym roku wyruszy w trasę koncertową "Lifetimes Tour". 28 października 2025 roku gwiazda pojawi się w Tauron Arenie w Krakowie.