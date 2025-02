Zeszły rok przyniósł wiele dobrego dla Sabriny Carpenter. To właśnie w 2024 roku wokalistka osiągnęła ogromną popularność oraz zyskała wielu nowych fanów. Wydaje się, że viralowy utwór "Espresso" sprawił, że dzisiaj artystka jest na szczycie list przebojów, jednak to właśnie utwór z jej poprzedniego albumu, zatytułowany "Feather", rozpoczął korzystny czas w jej zawodowym życiu.

Sabrina Carpenter i Dolly Parton. Gwiazdy połączą siły w remiksie przeboju "Please Please Please"

Sabrina Carpenter zgarnęła dwie statuetki Grammy na ostatnim rozdaniu nagród. Sukces przyniósł jej krążek "Short n' Sweet", a teraz, w ramach podziękowania, artystka zdradziła, że planuje wydanie reedycji płyty. Na "Short n' Sweet (Deluxe)" znajdą się nowe utwory, takie jak "15 Minutes", "Couldn't Make It Any Harder", wyczekiwany przez fanów "Busy Woman" i "Bad Reviews". Pojawi się również współpraca z kultową już Dolly Parton, czyli piosenkarką muzyki country. Artystki połączą siły w remiksie hitu "Please Please Please", a projekt ujrzy światło dzienne już 14 lutego bieżącego roku.

"Ona jest taka urocza. Wygląda jak współczesna Dolly Parton. Dźwięki country, piękna twarz i całkowita szczerość. Życzę jej jak najlepiej", "Pamiętam, że 'Tiny Desk' było miejscem, w którym niszowi/hipsterscy pisarze prezentowali swoich ulubionych artystów. Teraz to obowiązkowy przystanek na trasie każdej gwiazdy. Gratulacje, NPR. Zespół za tym stojący stworzył coś wyjątkowego" - piszą zachwyceni fani formatu "Tiny Desk", w którym niedawno wystąpiła młoda gwiazda.

Sabrina Carpenter: Droga na szczyt i zasłużony sukces "Short n' Sweet"

Już w 2022 roku, kiedy to Sabrina Carpenter wydała krążek "emails i can't send", zwróciła na siebie uwagę szerszej publiczności. Zachwyciła wtedy konceptualnym albumem, a utwory "Nonsense", "Read your Mind" i "Feather" idealnie poradziły sobie na listach przebojów. Ostatni utwór, pochodzący z reedycji krążka, nazwanej "emails i can't send fwd:", szczególnie przypadł fanom Sabriny do gustu. Kawałek jest chwytliwy, posiada popową strukturę i traktuje o dobrym samopoczuciu po skończeniu toksycznej relacji.

Sabrina Carpenter wydała swój szósty album w sierpniu tego roku i szybko wdarła się na szczyt popowych list przebojów. Pomogła w tym na pewno Taylor Swift, gdyż Carpenter uczestniczyła w "The Eras Tour" jako support gwiazdy. Teraz przyszedł czas na samą Sabrinę - piosenkarka jest aktualnie w trasie koncertowej pod szyldem "Short n' Sweet Tour".

Po wydaniu "Espresso" kariera Sabriny Carpenter nabrała dynamicznego rozpędu. Utwór królował na TikToku i, już na początku kwietnia 2024 roku, został okrzyknięty hitem tegorocznego lata. Na fali sukcesu wydano kolejny singiel, zatytułowany "Please Please Please", który znacząco odbiegał od poprzednika w kontekście formy. Piosenka wyprodukowana przez Jacka Antonoffa przebiła sukces "Espresso", co wyniosło artystkę na wyższy level. Podstawowy album "Short n' Sweet" składa się z 12 utworów i trwa 36 minut, a zaciekawieni fani czekają na jego kontynuację.