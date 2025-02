Ariana Grande udzieliła wywiadu Billie Eilish. Padły zaskakujące słowa

Ariana Grande szybko podchwyciła pomyłkę Billie Eilish i odparła do niej: "Musimy to jednak zrobić!". Słowa Ariany wywołały oklaski ze strony publiczności.

Grande w trakcie wywiadu opowiedziała o przygotowaniach do pracy nad filmem " Wicked ". Ujawniła, że przed wejściem na plan długo trenowała swój głos. W piosenkach musicalowych używa go w inny sposób, niż kiedy wykonuje swoje popowe kompozycje.

"Zaczęłam trenować swój głos trzy miesiące przed pierwszym przesłuchaniem, po prostu dlatego, że chciałam, aby mięśnie mojego głosu przyzwyczaiły się do śpiewania w zupełnie inny sposób. Zawsze miałam wysoki głos, ale bardzo różni się on od rejestru, którego używałam do śpiewania muzyki pop, a to właśnie głównie robiłam. I tak jak wszystkie inne mięśnie w ciele, struny głosowe po prostu przyzwyczajają się do tego, do czego są powoli i pewnie trenowane, i czego się ich uczy" - mówiła.