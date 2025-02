Na konferencji TVP została ogłoszona oficjalna lista uczestników polskich preselekcji do Eurowizji 2025. Telewizja Polska zorganizowała spotkanie prasowe w studiu nr 2 swojego gmachu przy ul. Woronicza w Warszawie, tym samym kończąc krążące plotki o domniemanych udziałach wielu polskich artystów. We wtorek, 14 stycznia 2025 roku, zaprezentowano 10 finalistów preselekcji do Eurowizji 2025 oraz skład komisji konkursowej, która ich wybrała. Wśród artystów, którzy już 14 lutego tego roku będą rywalizować o głosy telewidzów, znajdują się między innymi Justyna Steczkowska, Dominik Dudek, Daria Marx i Kuba Szmajkowski.