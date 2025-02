Lady Gaga szykuje się do wydania nowego albumu, na który jej fani czekają już ładnych kilka lat. Ich cierpliwość zostanie wynagrodzona 7 marca 2025 r. - wówczas światło dzienne ujrzy siódmy krążek w dorobku amerykańskiej artystki, zatytułowany "Mayhem" . Piosenkarka zapowiada wydawnictwo singlem "Abracadabra" , który opublikowany został zaledwie kilka dni temu, a już podbija sieć.

Lady Gaga zachwycona seniorką z Polski. To nagranie obiegło sieć

Słuchacze z całego świata nagrywają filmiki na TikToku, na których tańczą do energetycznego przeboju "Abracadabra" i zachwycają się nową erą ikony popu. W rytm utworu zatańczyła także Terri Tereska , seniorka z Polski, mieszkająca od pewnego czasu w USA. Na swoim tiktokowym koncie zgromadziła pokaźną rzeszę obserwujących - 400 tys. osób śledzi jej poczynania w sieci. Kobieta na co dzień pracuje w popularnej sieci sklepów Walmart, a po pracy chętnie dzieli się ze światem swoimi tanecznymi ruchami.

Nagranie Polki odbiło się szerokim echem wśród użytkowników TikToka, aż wreszcie trafiło do samej Gagi. Artystka zachwyciła się tańcem Terri Tereski i skomentowała go wymownym "QUEEN" (ang. - królowa).

Lady Gaga zatrudniła Polaków do stworzenia swojej nowej strony internetowej

To niejedyne połączenie Lady Gagi z Polską, o którym wieści obiegły internet w ostatnim czasie. Okazuje się, że międzynarodowa ikona popu podjęła się niedawno współpracy z naszą rodzimą firmą Commerce-UI, której siedziba mieści się w Gdańsku. Gaga wybrała bowiem specjalistów z Polski do stworzenia nowej odsłony swojej strony internetowej, która jest teraz kompatybilna z nową muzyczną erą wokalistki. Do niecodziennej współpracy doszło dzięki narzeczonemu artystki.