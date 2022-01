Pod koniec ubiegłego roku świat mody pożegnał jednego z najbardziej utalentowanych i wpływowych projektantów młodego pokolenia Virgila Abloha.

Dyrektor artystyczny męskiej linii Louis Vuitton i założyciel marki Off-White zmarł 28 listopada po po trwającej dwa lata walce z niezwykle rzadkim nowotworem, naczyniakomięsakiem serca. Zostawił po sobie schedę nie tylko w postaci projektów modowych, w tym ośmiu kolekcji dla marki Louis Vuitton, ale też dorobek muzyczny. Kilka dni po śmierci projektanta odbył się pokaz jego ostatniej kolekcji ubrań. Teraz okazuje się, że jego fani będą też wkrótce kupić płytę, nad którą Abloh pracował.

O tym, że projektant przygotowywał przed śmiercią nowy album, poinformował na Twitterze producent muzyczny Cardo. To właśnie on przygotowywał z Ablohem utwory na płytę, która miała już nawet gotowy tytuł - "Off The Rip".

Crado wyznał, że zastanawiał się, co zrobić z tym materiałem, w końcu stwierdził, że należy go wydać. Zapowiedział, że zamierza skończyć album i oddać go w ręce słuchaczy.

"Płyta 'Off The Rip' się ukaże. Musi" - zadeklarował producent. Nie podał żadnych szczegółów na temat przewidywanej daty premiery krążka, choć z jego zapowiedzi można wnioskować, że prace nie potrwają długo, bo album wymaga już tylko ostatnich szlifów.

Choć Abloh kojarzony jest jest przede wszystkim z branżą modową, nigdy nie porzucił swojej młodzieńczej pasji, którą była muzyka. Podczas imprez wieńczących pokazy jego kolekcji często przejmował rolę didżeja, grał swoje muzyczne sety na festiwalach, chętnie współpracował z wieloma artystami. Jednym z nich jest Kanye West, z którym Abloh współpracował od lat, mając swój udział m.in. przy albumach "My Beautiful Dark Twisted Fantasy" i "Yeezus".

To nie był jego jedyny wkład, bo projektował też okładki płyt takich artystów jak ASAP Rocky czy Kid Cudi. W 2011 roku zdobył nominację do nagrody Grammy za okładkę albumu "Watch the Throne" Kaynego Westa i Jaya-Z. W 2021 roku Abloh wydał swój utwór zatytułowany "Delicate Limbs", który powstał przy współpracy z Serpentwithfeet.

Projektant na każdym kroku podkreślał swoją więź z muzyką, która - jak sam - była dla niego źródłem inspiracji, ale również bezpieczną przystanią.

"Kiedy telefon jest wyłączony, odtwarzam głośno swoje ulubione piosenki, nie rozmawiam z nikim. Niczym nie zarządzam. To czas wytchnienia, kiedy po prostu mogę słuchać muzyki" - przyznał w jednym z wywiadów dla "The Guardian".

