Kanye West to niekwestionowana gwiazda rapu. Właśnie opublikował nowy utwór, pt. "Easy", w którym gościnnie pojawił się The Game.

Chwilę przed wypuszczeniem piosenki, West postanowił poprosić DJ-a Premiera o dogranie do niej scratchy.

Na Twitterze pojawił się film, który zarejestrowano podczas rozmowy Ye z legendarnym producentem za pośrednictwem FaceTime'a.



"Będziemy kontrolować kierunek muzyki, teraz to zależy od nas. Kropka" - powiedział Ye Premierowi podczas rozmowy.



"Easy" jest pierwszą piosenką z zapowiadanej przez rapera "Dondy 2", nad którą właśnie pracuje.



Kanye West atakuje Kim Kardashian i jej nowego partnera

W utworze pojawiły się wersy skierowane w stronę Kim Kardashian. Oberwało się również jej obecnemu partnerowi - Pete'owi Davidsonowi.



"God saved me from that crash, just so I could beat Pete Davidson’s ass" (Bóg uratował mnie z tej klęski, więc mogę skopać tyłek Pete'owi Davidsonowi) - rapuje w utworze Kanye West.

Wideo The Game & Kanye West - Eazy (Lyrics Video)

Ostatnim albumem Kanyego Westa jest "Donda" z 2021 roku. Na 27 utworach pojawili się m.in. The Weeknd, Jay-Z, Jay Electronica, Pop Smoke (wykorzystano nagrane przed jego śmiercią ścieżki wokalne), Ariana Grande, Kid Cudi, Young Thug, Lil Yachty, Lil Durk, Travis Scott, Playboi Carti i Ty Dolla Sign.

