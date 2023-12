Nowy materiał grupy Vincenta Crowleya (wokal), podobnie jak dobrze przyjęty debiut "Beyond Acheron" z 2021 roku, nagrano w studiu Sonic Lounge w Grove City w stanie Ohio. Okładkę zaprojektował ponownie Timo Wuerz, niemiecki artysta, który współpracował wcześniej z Acheron.

Album "Anthology Of Horror" będzie mieć swą premierę 23 lutego 2024 roku nakładem niderlandzkiej Hammerheart Records (cyfrowo, CD w digipacku, na winylu w dwu wersjach kolorystycznych).

Przypomnijmy, że nieodmiennie makabrycznym i pełnym grozy opowieściom snutym przez Vincenta Crowleya towarzyszy różnorodna stylistycznie muzyka łącząca w sobie szereg gatunków, od oldskulowego death metalu i black metalu przez klasyczny doom metal po tradycyjnie pojmowany heavy metal.



Zespół podzielił się niedawno z fanami "That Which Lurks Below The Sea", pierwszym singlem z drugiego longplaya. Możecie go sprawdzić poniżej:



Wideo VINCENT CROWLEY "That Which Lurks Below the Sea" Music Video

Vincent Crowley - szczegóły albumu "Anthology Of Horror" (tracklista):

1. "Intro VI VI VI"

2. "Amityville's Horror"

3. "That Which Lurks Below The Sea"

4. "Under The Hanging Tree"

5. "Nowhere To Hyde"

6. "Blood Moon Lycanthropy"

7. "Gods Of Crimson Cullings"

8. "Coupe De Poudre"

9. "Madame Laveau (Voodoo Queen)"

10. "Killer" (przeróbka Kinga Diamonda).