Vincent Crowley: Debiutancki album jeszcze przed wakacjami

Vincent Crowley (eks-Acheron) przygotował pierwszą płytę sygnowaną własnym nazwiskiem.

Reklama

Vincent Crowley szykuje solowy materiał /Oficjalna strona zespołu

Vincent Crowley, były lider kultowej, black / deathmetalowej grupy Acheron z USA, która w 2019 roku zakończyła działalność po 30 latach obecności na scenie, nagrał debiutancki album zatytułowany "Beyond Acheron".

Reklama

Pierwsza płyta niegdysiejszego kapłana Kościoła Szatana powstała w studiu Sonic Lounge pod okiem producenta Joe Viersa. Intro i outro skomponował Francuz Ludo Lejeune z Melek-Tha. Okładkę zaprojektował niemiecki artysta Timo Wuerz.



Skład nowego zespołu Crowleya uzupełniają perkusista Ryan Arter oraz Art Taylor, były gitarzysta Acheron.



Na utrzymanym w klimacie filmów i literatury grozy "Beyond Acheron" mają, jak czytamy, przenikać się różne style, od doom, death i black metalu po klasyczny heavy metal.



Debiut Vincenta Crowleya trafi do sprzedaży w czerwcu nakładem powstałej w Olszynie (później przeniesionej do Londynu) Odium Records. Materiał dostępny będzie m.in. w wersji CD, na winylu oraz jako limitowany drewniany boks (zamówienia mają być realizowane z Polski).



"Beyond Acheron" pilotuje singel "La Muerte". Możecie go sprawdzić poniżej:

Wideo Vincent Crowley (USA) - La Muerte (Official Lyric Video)

Oto szczegóły debiutu Vincenta Crowleya:



1. "Intro"

2. "Where No Light Shines"

3. "My Eternal Vow"

4. "La Muerte"

5. "Bring Forth The Dead"

6. "Masquerade Du Macabre"

7. "Farewell (At Death's Door)"

8. "Outro".