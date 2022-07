Viki Gabor obecna jest na muzycznej scenie od 2018 r. Wówczas szerokiej publiczności zaprezentowała się w programie "The Voice Kids" - w finale zajęła ostatecznie 2. miejsce. Rok później została laureatką Konkursu Piosenki Eurowizji Junior z utworem "Superhero".

Obecnie pracuje nad swoim drugim albumem, który w przeciwieństwie do debiutanckiego krążka "Getaway (Into My Imagination)" będzie o wiele bardziej osadzona w klimatach r&b czy urban pop. Nad nowymi utworami pracuje zarówno z polskimi, jak i zagranicznymi producentami - są wśród nich między innymi osoby współodpowiedzialne za sukcesy muzyczne takich artystów jak Ava Max czy The Chainsmokers.

Reklama

Viki Gabor z kolczykiem w nosie

15-letnia wokalistka jako najmłodsza uczestniczka wzięła udział w programie "Twoja twarz brzmi znajomo". W 16. edycji show Polsatu zajęła ostatecznie czwarte miejsce, robią furorę m.in. jako Rihanna, Christina Aguilera czy Ariana Grande.

Młoda gwiazda regularnie informuje o swoim życiu w mediach społecznościowych. Fani na TikToku zwrócili uwagę na nową ozdobę na twarzy - wokalistka wykonała piercing w nosie (kolczyk w formie kulki).



TikTok

Tradycyjnie pod filmikami nie zabrakło licznych komentarzy. Fani dyskutują, że mocny makijaż niepotrzebnie dodaje wieku Viki.

"Dla mnie to mega śmieszne. Dużo osób pisze, że powiększyłam usta. Dla mnie to jest bardzo śmieszne, bo nie wiem, który lekarz i którzy rodzice pozwoliliby. To są naturalne usta" - mówiła ostatnio w rozmowie z "Super Expressem".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Fenomenalna Viki Gabor jako Rihanna w show Twoja Twarz Brzmi Znajomo! Polsat

Zobacz też:

Koncert Maty w Krakowie przerwany z powodu burzy. Ewakuacja fanów

Steven Spielberg debiutuje jako reżyser klipu. Zobacz "Cannibal" Marcusa Mumforda

Adele w końcu zagra koncerty w Las Vegas? Są nowe informacje