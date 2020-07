Viki Gabor świętuje urodziny i zdradza szczegóły nowego albumu. Kiedy premiera?

Nieco ponad pół roku po wygraniu Eurowizji Junior 2019, tydzień po wydaniu ostatniego singla "Forever and a Night" i w dzień swoich 13. urodzin, Viki Gabor zapowiada swoją debiutancką płytę.

Viki Gabor zapowiedziała debiutancką płytę /Beata Zawrzel / Reporter

Młoda wokalistka może się pochwalić już kilkoma sukcesami, w tym m.in. podwójną platynową płytą za singel "Superhero". Platyną pokrył się również nagrany z Kayah utwór "Ramię w ramię".

Wspomniany "Superhero" przyniósł młodej wokalistce zwycięstwo w zeszłorocznym konkursie Eurowizji Junior, który odbył się w Gliwicach. Wcześniej triumfowała w "Szansie na sukces" oraz była uczestniczką programu "The Voice Kids" (drużyna Tomsona i Barona).

Po "Superhero" i "Ramię w ramię" pojawił się utwór "Getaway". "Ten utwór jest dla mnie niezwykły. Od momentu, kiedy usłyszałam go po raz pierwszy, wiedziałam że będę chciała żeby każdy go znał! Praca na planie teledysku była niezwykła przygodą, od wylotu do Los Angeles, aż po pokój, w którym kiedyś przebywała Beyonce! Moje marzenia się spełniają, teledysk jest dokładnie taki jak bym chciała i mam nadzieję, że wszystkim się spodoba. Pamiętajcie, zawsze jest dobry czas na spełnianie swoich marzeń!" - mówiła Viki.

Jednym z autorów "Getaway" jest Fridolin Walcher, producent hitu Zary Larsson "Lush Life" oraz singla Chainsmokers "Takeaway". Teledysk do singla powstał w lutym w słonecznym Los Angeles, w Four Aces Movie Ranch - lokalizacji znanej m.in. z teledysku "Telephone" Beyonce i Lady Gagi.



Clip Viki Gabor Getaway

3 lipca w sieci pojawił się kolejny singel - "Forever and a Night". "Chciałabym, żeby każdy interpretował moje utwory na swój sposób, dla mnie osobiście ta piosenka opowiada o mnie i o moich przyjaciołach mieszkających za granicą, zawsze jest mi bardzo trudno się z nimi pożegnać" - tłumaczyła 13-latka.

Tydzień później, 10 lipca, w dniu swoich urodzin, Viki zdradziła, kiedy można spodziewać się jej debiutanckiej płyty. Premiera albumu zatytułowanego "Getaway (Into My Imagination)" zaplanowana jest na 4 września 2020 roku.