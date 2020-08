Viki Gabor "Not Gonna Get It": Ostatni singel przed premierą debiutanckiej płyty

Po ogromnym sukcesie singli "Superhero" (podwójne platynowe wyróżnienie), "Ramię w ramię" z Kayah (platynowe wyróżnienie) oraz "Getaway" (playlisty NMF w serwisie Spotify w ośmiu krajach), Viki Gabor prezentuje swój najnowszy, anglojęzyczny singel – "Not Gonna Get It".

Viki Gabor zostanie doceniona na całym świecie? /VIPHOTO /East News

Jest to ostatni singel i teledysk prezentowany przez wokalistkę przed premierą jej debiutanckiego albumu "Getaway (Into My Imagination)", który trafi do sklepów już 4 września 2020.

Nowy numer znalazł się też na playlistach Spotify New Music Friday w Polsce, Włoszech, Indiach, Czechach i Słowacji oraz TIDAL New Arrivals - jest to jedyna polska piosenka na światowej playliście.

"Not Gonna Get It" to niezwykle energetyczny utwór nawiązujący swoją stylistyką do lat 80., napisany i skomponowany m.in. przez uznany duet producencki Hotel Torino (Patryk Kumór i Dominik Buczkowski), autorów hitów takich jak "Superhero", "Anyone I Want To Be" czy najnowszej płyty Michele'a Morrone.

Clip Viki Gabor Not Gonna Get It

Teledysk w reżyserii Dawida Ziemby został zrealizowany w ramach projektu PUMA Talents na płycie warszawskiego lotniska Bemowo i również utrzymany jest w stylistyce lat 80. W choreografii Viki towarzyszy grupa tancerek, swoim układem oddając energię i wakacyjny klimat piosenki.

W premierowy weekend "Not Gonna Get It" fani wokalistki mogą spodziewać się wielu niespodzianek: artystka uświetni swoim występem koncert Earth Festival. Gwiazdy dla Czystej Polski w Uniejowie, który zostanie wyemitowany na antenie Polsatu w niedzielę, 23 sierpnia, o godz. 20. Po raz pierwszy Gabor wykona na żywo wielki hit "Ramię w ramię" wspólnie z Kayah.

Z kolei 5 września fani młodej artystki będą mieli wyjątkową okazję do spotkania idolki w Galerii Młociny w Warszawie. Podczas specjalnego eventu promocyjnego będzie okazja do posłuchania premierowego wywiadu, kupienia płyty i zdobycia autografu Viki. Zapraszamy!