Działająca od 1997 roku grupa (pod nazwą Verba od 2005 r.) ma na swoim koncie kilkanaście studyjnych płyt (w tym dwie z Sylwią Przybysz) i cztery kompilacje z przebojami.

Obecnie duet tworzą Bartek Kielar i towarzyszący mu od 2012 r. Przemysław Malita.

Po 15 latach Verba wypuściła specjalną reedycję albumu "30 października". "Duża dawka ciepła na szare dni" - zapowiada duet z Piły.

Poza dobrze znanymi nagraniami (jak m.in. single "Życie" i "Młode Wilki 3") Bartas i Malit zaprezentowali aż siedem premierowych piosenek. Prawie 700 tys. odsłon ma teledysk do utworu "Bo ja kocham tylko ciebie".

Fani nie mogą doczekać się oficjalnej premiery nagrania "Młode wilki 18".

"To będzie hit nad hitami", "Zapowiada się sztos", "Mistrzu wrzuć jak najszybciej tę nutkę bo każdy z nas czeka na 'Młode Wilki 18'" - to tylko kilka z kilkuset komentarzy pod zapowiedzią "Młodych Wilków 18".

Verba - szczegóły płyty "30 października - 15 lat później"

1. "Bez ciebie świat"

2. "Cały świat należy do nas"

3. "Możesz pójść"

4. "Jesteś wspomnieniem"

5. "Widziałem twoje oczy"

6. "Czerwone niebo"

7. "Idealni"

8. "Power of love"

9. "Życie"

10. "Doceń to co masz"

11. "Młode wilki 3"

12. "Zawsze, gdy"

13. "Chcę napisać list"

Bonus track:

14. "Młode wilki 18"

15. "Byłaś za nim"

16. "Na brzegu morza"

17. "Z tobą zasypiać chcę"

18. "Za tobą ciągle tęsknię"

19. "Zemsta"

20. "Bo ja kocham tylko ciebie".

