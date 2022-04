Venom Inc. zarejestrowali nowy album "There's Only Black"

W nagraniach "There's Only Black" u boku Jeffa "Mantasa" Dunna, oryginalnego gitarzysty kultowego Venom, i grającego na basie wokalisty Tony'ego "Demolition Man" Dolana, niegdysiejszego frontmana Venom, wziął udział amerykański perkusista Jeramie "War Machine" Kling, który w 2018 roku zastąpił na tej pozycji Anthony'ego "Abaddona" Braya, oryginalnego bębniarza Venom.

Warto w tym miejscu dodać, że Jeramiego Klinga możemy odnaleźć także w szeregach m.in. The Absence, Ex Deo i Ribspreader, a do niedawna również w Massacre.

Następca debiutu "Avé" (2017 r.) trafi na rynek 23 września nakładem niemieckiej Nuclear Blast Records (CD w digipacku, limitowany dwupłytowy album winylowy, na kasecie, cyfrowo).

Nowy album heavymetalowego Venom Inc. z Newcastle promuje już singel "How Many Can Die". Powstały do niego teledysk możecie zobaczyć poniżej:

Clip Venom Inc. How Many Can Die (LYRIC VIDEO)

Oto program longplaya "There's Only Black":

1. "How Many Can Die"

2. "Infinitum"

3. "Come To Me"

4. "There's Only Black"

5. "Tyrant"

6. "Don't Feed Me Your Lies"

7. "Man As God"

8. "Burn Liar Burn"

9. "Nine"

10. "Rampant"

11. "The Dance"

12. "Inferno".