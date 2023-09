Vader przetacza się przez Polskę w ramach "40 lat Apokalipsy"

Jedną z nich jest bez wątpienia gościnny udział Maurycego "Mausera" Stefanowicza, byłego gitarzysty Vadera, który występuje na wszystkich koncertach krajowej części jubileuszowej trasy.

"Jestem ogromnie zaszczycony, że możemy wspólnie celebrować 40-lecie istnienia Vadera. Jest to szczególna okazja dla nas, jak i dla fanów zespołu. Przez wiele lat Vader był częścią mojego życia i nagraliśmy razem wiele wspaniałych płyt. Po raz kolejny staniemy na deskach sceny, jak to bywało w przeszłości. Raz rozpętanego żywiołu nie da się zatrzymać. Sceny kolejnych miast dosłownie zapłoną" - napisał w połowie sierpnia Mauser, który figurował w składzie Vadera w latach 1997-2008 , nagrywając z zespołem m.in. płyty "Black To The Blind", "Litany", "Revelations", "The Beast" i "Impressions In Blood".

Z okazji swoich 40. urodzin słynna deathmetalowa grupa rodem z Olsztyna ma dla nas jeszcze jedną niespodziankę. Jest nią specjalne jubileuszowe wydanie "Wojny totalnej", biografii Vadera, która miała swą premierę w roku 2014. Drugą edycję książki autorstwa Jarka Szubrychta - wypuszczoną 23 sierpnia - wzbogacono o nowe rozdziały dokumentujące ostatnie lata działalności zespołu dowodzonego przez Piotra "Petera" Wiwczarka.

W ramach rozpoczętej 25 sierpnia w Olsztynie trasy "40 lat Apokalipsy" Vader wystąpił już w Rzeszowie, Warszawie, Gdańsku, Szczecinie i Wrocławiu. Dziś, w piątek 1 września, grupa zagra w Katowicach (Fabryka Porcelany), 2 września w Krakowie (Hype Park) i 3 września w Poznaniu (Tama), gdzie jubileuszowe wojaże po Polsce dobiegną końca. Przypomnijmy, że na rocznicowej trasie jubilatom towarzyszą sosnowiecki Frontside, Dopelord z Lublina, a także goście specjalni.



Teledysk do pomnikowego "Carnal" Vadera możecie zobaczyć poniżej: