"'To chyba miłość jest' rozgrzewa jak zimowa herbatka i wełniany koc. Ta piosenka to hymn na cześć miłości ze wszystkimi jej obliczami - i tym słodkim, i tym mniej pogodnym.

Poza tym nie da się zaprzeczyć, że długie zimowe wieczory i atmosfera świąt sprzyjają okazywaniu sobie miłości bardziej niż jakiekolwiek Walentynki. Jak śpiewa Muniek 'kiedy pada śnieg, tulisz się jak dziecko'" - czytamy w zapowiedzi singla.

"To chyba miłość jest" to zupełnie nowy kawałek - czy zapowiada nowy materiał zespołu? Tego jeszcze nam nie zdradzają. Ostatnim pokrytym złotem albumem T.Love jest "Hau! Hau!" z przebojową "Pochodnią" z udziałem Kasi Sienkiewicz z Kwiatu Jabłoni.

Wideo To chyba miłość jest

"Czego chcieć więcej na Święta? Wzruszających, ciepłych historii pełnych dobrego humoru, które choć oderwą nas od codzienności" - podpowiada zespół i zaprasza do kina, bo "To chyba miłość jest" to właśnie zapowiedź świątecznego filmu "Uwierz w Mikołaja".

Komedia "Uwierz w Mikołaja" jest efektem połączenia sił przez Magdalenę Witkiewicz, autorkę bestsellera pod tym samym tytułem, na podstawie którego scenariusz napisała Ilona Łepkowska ("Miszmasz czyli Kogel Mogel 3", "Och, Karol 2"), a za kamerą stanęła reżyserka Anna Wieczur ("Koniec świata czyli Kogel Mogel 4"). W filmie znalazła się pełna gwiazd obsada: Agnieszka Więdłocha, Antoni Pawlicki, Aleksandra Grabowska, Grzegorz Daukszewicz, Dorota Kolak, Cezary Żak, Mateusz Janicki, Teresa Lipowska i wielu innych.