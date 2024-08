St. Vincent , a właściwie Annie Clark ma za sobą premierę albumu "All Born Screaming", który został napisany z myślą "o życiu, śmierci i miłości". Aktualnie jest w trasie koncertowej o tej samej nazwie, a jeszcze w tym roku powróci do Europy, aby wystąpić z nowym materiałem.

Podczas wywiadu z magazynem Kerrang wyznała, jakie piosenki miały największy wpływ na kształtowanie jej ścieżki muzycznej. Wspomniała o "Fire in the Hole" grupy Steely Dan, których utwory często odtwarzała jadąc autem. Na liście pojawił się utwór Nicka Cave’a & the Bad Seeds "Into My Arms" nazywany przez Clark "perfekcyjną piosenką miłosną".