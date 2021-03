Urszula Dudziak nie może wrócić do domu w USA. "Uciekam od zgiełku miasta"

Urszula Dudziak od lat podróżowała między swoim domem w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. Niestety pandemia koronawirusa pokrzyżowała jej plany.

Urszula Dudziak to artystka znana na całym świecie

Urszula Dudziak skończy w tym roku 78 lat. Wciąż jednak występuje na scenie i udziela się w programach telewizyjnych.



Dudziak jako wokalistka jazzowa zadebiutowała w 1958 roku śpiewając klasyczne jazzowe standardy przy współpracy z Krzysztofem Komedą.



Od 1964, kiedy to podjęła współpracę z Michałem Urbaniakiem zmieniła styl śpiewania i zwróciła się w stronę techniki jazzowej scat (naśladowanie głosem dźwięków jakie wydają instrumenty). W 1973 roku wyemigrowała do Nowego Jorku. W Ameryce Północnej występowała m.in. na Newport Jazz Festival i w Carnegie Hall.

Od wielu lat dzieli życie między Polskę i USA. W rozmowie z "Super Expressem" zdradziła, że zaczyna tęsknić za swoim domem na Manhattanie, jednak z powodu pandemii koronawirusa nie może polecieć do Stanów.

"Ponad rok nie byłam w USA. Wróciłam do Polski w styczniu 2020 roku. Zdążyłam przylecieć do kraju chwilę przed wybuchem pandemii. Dawniej bez przerwy krążyłam między Nowym Jorkiem a Polską. Powoli brakuje mi Nowego Jorku, choć kocham Warszawę i kocham wieś na którą uciekam od zgiełku miasta" - wyjaśniła. "Nie lubię narzekać, więc cieszę się po prostu każdą chwilą" - dodała jednak.



"Ja się nigdy nie nudzę. Zawsze każdy czas wykorzystuję dla własnej przyjemności... Na szczęście mam co robić. Posiadam pokaźne archiwum zdjęć i filmów, będę je sortować, a potem zabieram się do pracy nad książką i nad muzyką. W domu na wsi mam swoje instrumenty i zamierzam znowu na nich szaleć" - zdradziła także.



Obecnie w swoim dorobku ma kilkadziesiąt nagranych płyt. Uznana jest za jedną z najlepszych wokalistek jazzowych na świecie. Współpracowała z wieloma artystami, m.in. z Bobbym McFerrinem, Ronem Carterem, Gilem Evansem, Lesterem Bowiem czy Stingiem.

W 2007 roku jej piosenka "Papaya" stała się hitem w Filipinach, dzięki czemu sława artystki dotarła nawet do Azji i Ameryki Południowej. W Polsce ostatnio realizowała się jako trenerka w programie "The Voice of Poland".