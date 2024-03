Nad sprawą wieku Mariah Carey, wokalistki o jednym z najbardziej rozpoznawalnych głosów na scenie muzycznej, kilkukrotnie pochylali się dziennikarze muzyczni oraz plotkarscy. Sama diwa nie ułatwiała im zadania, gdyż najchętniej ukryła by całkowicie swój wiek.

Serwis Stereogum przy okazji 50-tych urodzin gwiazdy wziął pod lupę wszystkie doniesienia na temat jej wieku. Wiadomo, że wokalistka przyszła na świat 27 marca. W 1990 roku "The New York Times" pisał o wokalistce przy okazji jej debiutu, napominając, że ma 20 lat.

Reklama

Sama Carey w rozmowie z Oprah w 1999 roku mówiła, że urodziła się w 1970, a jej słowa potwierdzać miały świadectwa narodzin jej dzieci - Monre i Moroccan - do których dotarł TMZ.com. W oficjalnych biografiach gwiazdy data 27 marca 1970 roku pojawia się wielokrotnie.



Ile lat ma Mariah Carey? Tej informacji nigdy nie zdradziła

Skąd więc 1969 rok, który stał się też jej oficjalną datą urodzenia w Wikipedii.

W 1991 na łamach "Los Angeles Times" ukazał się tekst pt. "Mariah Carey ma się dobrze w wieku 21 lat". Ponadto serwis Yahoo ustalił, że wokalistka ukończyła szkołę średnią w 1987 roku. Gdyby urodziła się - tak jak sama twierdziła w 1970 - byłaby na to za młoda.

To jednak nie koniec. Dziennikarze znanymi sobie sposobami mieli zdobyć zdjęcia jej paszportu i prawa jazdy, które miały potwierdzać ich tezę, że Mariah Carey jest o rok starsza niż sama deklaruje. Nie udało się jednak potwierdzić autentyczności wspomnianych fotografii. Gazeta z jej rodzinnego miasta - "Newsday" - wybrała się do jej szkoły, gdzie miała otrzymać kopię jej rocznika, a na potwierdzenie przeprowadzili wywiad z wicedyrektorem szkoły.

Ostatecznie - w 2021 roku - Wikipedia, gdzie przez wiele lat trwały dyskusje na temat wieku artystki - doprecyzowała wiek Mariah Carey, opierając się na skanach z gazety "The Long-Islander" - w której 10 kwietnia 1969 r. w dziale urodzin, napisano, że córka Alfreda Careya przyszła na świat w 27 marca tego właśnie roku.

Zdjęcie Mariah Carey na początku kariery / Frank Micelotta Archive / Getty Images

Mariah Carey wodzi dziennikarzy za nos. "Kochanie, mam 12 lat"

Sama wokalistka na spekulacje na temat jej wieku odpowiada w charakterystyczny dla siebie sposób.

"Przede wszystkim nie zaokrąglajcie, a jak to robicie, to róbcie to w dół. Nie liczę lat, ale zdecydowanie je karcę - obchodzę rocznie a nie urodziny, bo kochanie, ja celebruję życie... Jak dla mnie wciąż mam 12 lat" - mówiła "The Observer".

"Upływ czasu nie jest czymś, do czego się przyznaję" - napisała na Twitterze, gdy panowała na nim moda na pokazywanie swoich zdjęć z przeszłości w ramach #10yearschallange.